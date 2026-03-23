¡La derrota del Arsenal en la final de la Carabao Cup se veía venir desde hacía semanas! Ganadores y perdedores: los Gunners reciben una llamada de atención que les indica que deben mejorar, mientras que Pep Guardiola y el Manchester City recuperan su buen hacer de cara a la recta final

Un error de Kepa Arrizabalaga permitió a O’Reilly romper el empate, y a partir de ese momento, el City nunca dio la impresión de que fuera a dejar escapar un trofeo que ya ha ganado en nueve ocasiones, cinco de ellas bajo la dirección de Guardiola. Solo el Liverpool ha ganado más veces esta competición, con 10 títulos.
El City cuajó posiblemente su mejor actuación de la temporada, pero fue una exhibición que el Arsenal y Arteta tendrán que volver a ver con disgusto si quieren aprender de los errores y asegurarse de que esta temporada no quede marcada por un colapso.
La rivalidad moderna entre el City y el Arsenal hacía que esta fuera, sin duda, una final llena de historia. De hecho, fue un espectáculo que estuvo a la altura de las expectativas.
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