«No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, ni con el presidente ni con ninguna otra figura del club», declaró el portugués en la rueda de prensa previa al partido del Benfica contra el GD Estoril Praia.
Traducido por
La decisión sobre su futuro se tomará en breve: José Mourinho desmiente haber tenido contacto con el Real Madrid
Por ahora, «The Special One» no ha pensado en su futuro tras esta temporada. El Benfica le ofreció renovar, pero él responde: «He dicho que no quiero. Ahora mismo no quiero nada».
Sin embargo, prometió decidir pronto: «El domingo, tras el último partido, sí», afirmó.
El técnico de 63 años es el gran favorito para ocupar el banquillo del Real Madrid, donde Álvaro Arbeloa no seguirá tras unos resultados mediocres.
Varios medios aseguran que su fichaje por el Real Madrid es un hecho, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado. Su cláusula de rescisión con el Benfica es de tres millones de euros y vence en 2027.
Además de Mourinho, se mencionó a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, y a Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart.
Mourinho ganó la liga y la copa con el Real Madrid
Se espera que Mourinho, con mano dura, reúna al desmoronado plantel del Real Madrid, que encara su segunda temporada consecutiva sin títulos. En los últimos meses los jugadores han acumulado deslices disciplinarios, que estallaron con graves consecuencias en el enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde.
Mourinho ya entrenó al equipo entre 2010 y 2013, ganando una Liga y una Copa del Rey. Según Sky Sport, el técnico de 63 años impuso dos condiciones para regresar: «control total» y «gran capacidad de decisión en los fichajes».