La decisión sobre su futuro se tomará en breve: José Mourinho desmiente haber tenido contacto con el Real Madrid

Por ahora, «The Special One» no ha pensado en su futuro tras esta temporada. El Benfica le ofreció renovar, pero él responde: «He dicho que no quiero. Ahora mismo no quiero nada».

Sin embargo, prometió decidir pronto: «El domingo, tras el último partido, sí», afirmó.

El técnico de 63 años es el gran favorito para ocupar el banquillo del Real Madrid, donde Álvaro Arbeloa no seguirá tras unos resultados mediocres.

Varios medios aseguran que su fichaje por el Real Madrid es un hecho, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado. Su cláusula de rescisión con el Benfica es de tres millones de euros y vence en 2027.

Además de Mourinho, se mencionó a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, y a Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart.