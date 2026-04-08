La decepcionante actuación del delantero del Arsenal ha suscitado duras críticas: «Parecía que llevaba una máscara»

Gyökeres regresó el martes por la noche al lugar donde, entre 2023 y 2025, ofreció un espectáculo impresionante y marcó goles a mansalva. Sin embargo, el formidable delantero ha tenido dificultades para mantener ese nivel en el Arsenal, como quedó patente el martes por la noche. «El delantero celebró su gol con una máscara, pero parecía él mismo enmascarado: apenas se le veía», concluyó A Bola.

Otros medios de comunicación también se mostraron críticos con la actuación del exdelantero del Sporting. O Jogo señaló que el delantero, que marcó 97 goles con el gigante portugués, quedó completamente «cortado de raíz», mientras que Público observó que Gyökeres estuvo «prácticamente ausente del partido».