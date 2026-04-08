Según varios medios de comunicación portugueses, el delantero del Arsenal Viktor Gyökeres no causó una buena impresión en su regreso al Estádio José Alvalade. El sueco vio cómo su equipo se llevaba la victoria en los últimos instantes gracias a un magnífico gol de Kai Havertz, pero él mismo pasó prácticamente desapercibido durante todo el partido.
Traducido por
La decepcionante actuación del delantero del Arsenal ha suscitado duras críticas: «Parecía que llevaba una máscara»
Gyökeres regresó el martes por la noche al lugar donde, entre 2023 y 2025, ofreció un espectáculo impresionante y marcó goles a mansalva. Sin embargo, el formidable delantero ha tenido dificultades para mantener ese nivel en el Arsenal, como quedó patente el martes por la noche. «El delantero celebró su gol con una máscara, pero parecía él mismo enmascarado: apenas se le veía», concluyó A Bola.
Otros medios de comunicación también se mostraron críticos con la actuación del exdelantero del Sporting. O Jogo señaló que el delantero, que marcó 97 goles con el gigante portugués, quedó completamente «cortado de raíz», mientras que Público observó que Gyökeres estuvo «prácticamente ausente del partido».
Las estadísticas lo decían todo: el delantero tocó el balón solo diecisiete veces en los noventa minutos que le concedió Mikel Arteta. Por un momento, pareció que Gyökeres había desempeñado un papel clave en el primer gol de Martín Zubimendi, pero el sueco le había pasado el balón al pequeño español desde una posición de fuera de juego. El gol fue anulado y el marcador se mantuvo empatado hasta los últimos compases del partido.
Mientras Gyökeres se esforzaba por llevar a su equipo hacia adelante, Arteta tuvo que recurrir al banquillo para forzar el desempate. Las sustituciones de Gabriel Martinelli y Havertz resultaron ser el punto de inflexión, ya que este último marcó un magnífico gol de la victoria en el tiempo de descuento, lo que le dio al Arsenal una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta de la próxima semana.
A los Gunners les esperan unas semanas emocionantes, ya que siguen en liza por dos títulos: el de liga y el de la Liga de Campeones. Arteta espera que su delantero recupere su mejor forma en esta decisiva fase final de la temporada. Este fin de semana reciben al AFC Bournemouth, y el miércoles les espera el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Gyökeres, que desempeñó un papel fundamental en la clasificación de Suecia para el Mundial la semana pasada, ha marcado 17 goles en 44 partidos oficiales con el equipo del norte de Londres hasta la fecha.