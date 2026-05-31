La decepción de Marcelo Flores en el Mundial y las dudas sobre el ataque de Jonathan David y Cyle Larín: cinco claves para la selección canadiense de Jesse Marsch de cara a los amistosos previos al Mundial contra Uzbekistán y la República de Irlanda

Cuando Marsch anunció la lista de 26 jugadores para el Mundial, estaban todos los grandes nombres disponibles, pese a las dudas sobre nueve de ellos por lesiones. La situación empeoró el sábado: Flores se torció la rodilla al pisar mal y tuvo que ser retirado del campo a hombros por un fisioterapeuta, mientras su equipo, los Tigres UANL, perdía ante Toluca en la final de la Copa de Campeones.

«Estábamos cenando cuando vimos la jugada», dijo el vicecapitán y centrocampista Stephen Eustáquio. «Algunos ya pasaron por esa lesión y sospechamos lo peor. Es muy lamentable, sobre todo tras ver sus vídeos de alegría con la familia; es clave para nosotros dentro y fuera del campo».

Los amistosos serán clave para que Canadá recupere a algunos de los jugadores que, según Marsch, van por buen camino. El central titular Moïse Bombito no juega desde octubre por una fractura en la pierna, pero asegura que estará “al 100 %” para el debut mundialista del 12 de junio y solo necesita minutos. Su compañero en el centro de la defensa, Alfie Jones, no juega desde diciembre tras una operación de tobillo. El lateral izquierdo Alphonso Davies se perderá el partido, y su suplente, Richie Laryea, no juega desde el 22 de abril, aunque podría sumar algunos minutos.

En ataque, Promise David entró en la lista tras recuperarse de una operación de tendón de cadera en febrero, aunque sin minutos recientes. El extremo Jacob Shaffelburg apenas ha jugado 223 minutos en la MLS y se ha ejercitado aparte durante la concentración en Charlotte, Carolina del Norte.

La mayoría jugará 45 minutos en el primer partido; solo Shaffelburg y el otro extremo, Ali Ahmed, se perderán el duelo contra Uzbekistán.

Aunque la convocatoria de 26 jugadores ha evitado el peor escenario de lesiones, la salud y la forma física siguen siendo factores clave en estos dos partidos, sobre todo porque Marsch espera que varios titulares recuperen su mejor nivel y confía en que la lesión de Flores sea el último contratiempo.