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La debacle de Hakimi y el incidente del astro libio... Un árbitro de «segunda categoría» para el partido entre el Liverpool y el París Saint-Germain

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
M. Mariani
A. Hakimi
M. Al Musrati
Inglaterra
Francia
Italia
Marruecos
Libia

Una temporada difícil que le lleva al Mundial

El martes por la noche, Anfield albergará la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones entre Liverpool y París Saint-Germain.

Para este delicado encuentro, la UEFA designó a un árbitro italiano de perfil polémico. 

La ida, en el Parque de los Príncipes, acabó 2-0 para los locales.

  • La catástrofe de Hakimi... y el caso de la estrella de Libia

    La UEFA designó este domingo al árbitro italiano Maurizio Mariani, de 44 años, para el Liverpool-París Saint-Germain.

    Mariani, con amplia experiencia en la Liga de Campeones, ha dirigido 17 partidos en esta competición, seis de ellos este curso.

    Esta temporada ya dirigió la victoria del Liverpool 3-2 sobre el Atlético en la fase de grupos.

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    También dirigió el duelo en el que el PSG perdió 1-2 contra el Bayern, con la roja a Luis Díaz por una entrada sobre Achraf Hakimi que puso en riesgo la participación del marroquí en la Copa África 2025.

    La temporada pasada dirigió la victoria del París 3-1 ante Aston Villa en ida de cuartos.

    En la repesca entre Mónaco y Benfica expulsó de forma severa al libio Moatassem Al-Masrati, entonces del Mónaco y ahora en el Hellas Verona, solo por protestar.

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  • Una temporada difícil... De una sanción vergonzosa al Mundial

    Mariani ha tenido una temporada difícil. La Federación Italiana de Fútbol lo castigó con el descenso temporal a Segunda por un error el 25 de octubre en Nápoles-Inter (3-1). Pitó un penalti a favor del Nápoles por una falta leve de Henrikh Mkhitaryan sobre Giovanni Di Lorenzo, lo que provocó la ira del Inter y una avalancha de críticas feroces, encabezadas por Gianluca Rocchi, responsable de los árbitros italianos.

    Quedó inactivo el fin de semana siguiente y recibió duras críticas de la prensa italiana.

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    . Pese a ello, fue convocado para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

    En el Mundial le asistirán Daniele Bendoni y Alberto Tegni como jueces de línea, Matteo Marchetti como cuarto árbitro y Marco Di Bello en el VAR, con la colaboración de Alessandro Di Paolo.

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