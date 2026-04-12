La debacle de Hakimi y el incidente del astro libio... Un árbitro de «segunda categoría» para el partido entre el Liverpool y el París Saint-Germain

La UEFA designó este domingo al árbitro italiano Maurizio Mariani, de 44 años, para el Liverpool-París Saint-Germain.

Mariani, con amplia experiencia en la Liga de Campeones, ha dirigido 17 partidos en esta competición, seis de ellos este curso.

Esta temporada ya dirigió la victoria del Liverpool 3-2 sobre el Atlético en la fase de grupos.

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También dirigió el duelo en el que el PSG perdió 1-2 contra el Bayern, con la roja a Luis Díaz por una entrada sobre Achraf Hakimi que puso en riesgo la participación del marroquí en la Copa África 2025.

La temporada pasada dirigió la victoria del París 3-1 ante Aston Villa en ida de cuartos.

En la repesca entre Mónaco y Benfica expulsó de forma severa al libio Moatassem Al-Masrati, entonces del Mónaco y ahora en el Hellas Verona, solo por protestar.