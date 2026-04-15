«La cosa pinta muy mal»: el delantero del Liverpool Hugo Ekitike sufre una grave lesión contra el PSG. ¿Se perderá el Mundial?

Podría haber sido el último partido de Liga de Campeones de Salah, pues los Reds no remontaron el 0-2 de la ida y perdieron 0-2 en Anfield. Los dos goles del París los marcó el mejor jugador del mundo, Ousmane Dembélé (73’ y 90’+1).
Su etapa en el Liverpool acabará este curso, pues ambas partes anunciaron que no renovarán el contrato. Tras la temporada y el Mundial, podría fichar por un equipo saudí.
Antes de Navidad tuvo un enfrentamiento con el club, especialmente con el entrenador Arne Slot, tras quejarse públicamente de su papel de suplente y criticar al club y al técnico; como consecuencia, se le marginó de un partido.
Mientras Ekitike acumula 23 goles en 44 partidos en su temporada de debut, Salah está lejos de su nivel del curso pasado, cuando el Liverpool sorprendió proclamándose campeón. Actualmente suma once goles y nueve asistencias en todas las competiciones.
Contra el PSG, el jugador de 33 años buscó demostrar su valía: dio cuatro pases de gol (xAssist 0,52) y remató una vez (0,12 xG). La acción más polémica llegó en el 64’, cuando Mac Allister forzó un penalti que el VAR anuló.