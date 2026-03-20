«Hablé por teléfono con el seleccionador nacional Julian Nagelsmann el martes», explicó Ginter el jueves por la noche tras clasificarse para los cuartos de final de la Europa League con el SC Friburgo, gracias a una goleada por 5-1 en el partido de vuelta contra el KRC Genk. «La conversación, según se ha sabido hoy, no fue muy buena. No es una decisión injusta, sino deportiva. Aun así, es decepcionante».
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La conversación con Julian Nagelsmann «no fue muy bien»: el veterano internacional se muestra «decepcionado» por no haber sido convocado por la DFB
Ginter formó parte de la plantilla que se proclamó campeona del mundo en 2014 y, hasta la fecha, ha disputado 51 partidos internacionales. El último se remonta a junio de 2023, bajo las órdenes de Hansi Flick, es decir, poco antes de que Nagelsmann asumiera el cargo. «He trabajado con entrenadores muy diversos y no soy ningún novato en lo que respecta a la estructura y el comportamiento defensivo», afirmó Ginter.
El jugador de 32 años está cuajando una temporada sólida con el Friburgo y, además, ha aportado notas ofensivas. En 39 partidos oficiales ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias. Contra el Genk, Ginter fue elegido mejor jugador del partido tras sumar dos puntos de puntuación.
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Julian Nagelsmann: «Aún no es demasiado tarde»
En su lugar, el seleccionador nacional convocó para la defensa central a Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Malick Thiaw. A pesar de no haber sido convocado una vez más, Ginter sigue esperando poder participar en el Mundial: «Todavía hay posibilidades y no se acaba hasta que se acaba. Por lo que he oído, aún no es definitivo».
En su rueda de prensa de presentación de la convocatoria del jueves, Nagelsmann también se refirió a la ausencia de Ginter: «Matze Ginter está haciendo una temporada muy buena. No podemos llevar siempre a todos ni dar una oportunidad a cada uno, pero intentamos que muchos tengan la oportunidad de demostrar su valía. El tren aún no ha salido».
En la convocatoria actual de Nagelsmann para los dos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo) no figura ningún jugador del Friburgo. Tampoco está su compañero de equipo Noah Atubolu; en su lugar, el seleccionador nacional ha convocado por primera vez en la portería a Jonas Urbig, del FC Bayern de Múnich.
Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana
Posición Jugador Club Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim Portero Alexander Nübel VfB Stuttgart Portero Jonas Urbig FC Bayern de Múnich Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich Defensa David Raum RB Leipzig Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensa Anton Stach Leeds United Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Defensa Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofensivo Leon Goretzka FC Bayern de Múnich Ofensiva Serge Gnabry FC Bayern de Múnich Delantero Kai Havertz Arsenal Delantero Lennart Karl FC Bayern de Múnich Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart Delantero Felix Nmecha Borussia Dortmund Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul Delantero Kevin Schade FC Brentford Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart Delantero Florian Wirtz FC Liverpool Delantero Nick Woltemade Newcastle United