La conmovedora reacción de la familia de João Pedro al anuncio de la convocatoria de Brasil para el Mundial se hizo viral

Ancelotti fue cuestionado de inmediato por incluir a Neymar, de 34 años, quien no juega con la selección desde 2023. Al explicar sus decisiones tácticas sobre los delanteros, afirmó: «Sentimos mucho por João Pedro; su temporada en Europa merecía la convocatoria, pero, con todo respeto, elegimos a otro jugador. Lo siento mucho por Joao Pedro y por los demás.

Evaluamos a Neymar durante el año y vimos que en este último periodo jugó con regularidad y mejoró su condición física. Creemos que es un jugador importante y que lo será en este Mundial.

La evaluación se centró en lo físico; en los últimos partidos jugó con regularidad y aún puede mejorar su forma antes del debut. Su experiencia y el apoyo que brinda al grupo también fueron clave».