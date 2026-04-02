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La cláusula de rescisión de Marcus Rashford con el Barcelona, de 30 millones de euros: se desvela la verdad tras los rumores sobre su caducidad, mientras el Manchester United espera una decisión
El historial de Rashford en el Barcelona: goles y asistencias
Rashford, tras pasar la segunda mitad de la temporada pasada en el Aston Villa, salió de su zona de confort en la Premier League de cara a la campaña 2025-26 al fichar por un equipo catalán. Se cerró un acuerdo inicial por una temporada con el Barça, uno de los grandes de La Liga.
Ha disfrutado de una etapa muy productiva en España, en la que Rashford ha marcado nueve goles y ha dado diez asistencias bajo la dirección de Hansi Flick. Ha vuelto a ganarse la confianza de la selección inglesa y se espera que forme parte de los planes para el Mundial de 2026.
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Opción de compra: la cláusula de reclamación expiró el 31 de marzo
Queda por ver en qué equipo jugará una vez finalizado ese torneo, y abundan las especulaciones sobre su futuro. Desde hace tiempo se rumorea que el Barça está ansioso por renegociar las condiciones de un traspaso definitivo, en un intento por rebajar el precio de venta del jugador de 28 años.
Al parecer, el United se muestra reacio a rebajar sus exigencias, y los últimos informes afirman que ya no tienen que preocuparse por esa negociación, ya que el Barcelona no activó la opción de compra antes del 31 de marzo. Se dice que el destino de Rashford vuelve a estar ahora en manos de los Red Devils.
Rumores de fichajes: Romano ofrece novedades sobre el caso Rashford
El experto en fichajes Romano insiste en que no es así, y ha declarado en su canal oficial de YouTube al ofrecer información actualizada sobre Rashford y los rumores sin fundamento: «La noticia de que la opción de compra de 30 millones de euros del Manchester United al Barcelona expiró a finales de marzo no coincide con lo que me dicen mis fuentes.
«Fuentes de ambos clubes sugieren que la opción de 30 millones de euros sigue vigente hasta el final de la temporada actual. Así que, si el Barcelona quiere pagar esa cantidad mañana, aún puede fichar a Marcus Rashford.
«Ahora le toca decidir al Barcelona. Entre bastidores, ya tienen un acuerdo con Rashford en cuanto a las condiciones personales, y el jugador, su entorno y su hermano se están encargando de todo. Pero el Barcelona quiere renegociar el acuerdo con el Manchester United. ¿Por qué? Porque, desde el punto de vista financiero, va a ser un verano importante para el Barça.
«Tienen varios objetivos importantes. Por ejemplo, en el centro de la defensa está Alessandro Bastoni. El Barcelona lo quiere, está en contacto con su entorno y ya han comenzado las conversaciones sobre el salario y las condiciones personales. Pero las negociaciones entre clubes aún no han comenzado, y el Inter no está comunicando un precio. Solo dejan claro que 50 millones de euros no serán suficientes.
«Luego está la situación del delantero. Ya hemos mencionado a [Robert] Lewandowski. Sabemos que, para el Barcelona y para el presidente Joan Laporta, Julián Álvarez sigue siendo un objetivo de ensueño. Pero el Atlético de Madrid no quiere venderlo bajo ningún concepto este verano. Así que, por el momento, el Atlético no se lo está poniendo fácil a nadie.
«Por eso el Barcelona preferiría reestructurar el acuerdo por Rashford en lugar de pagar los 30 millones de euros íntegros. Quizá otra cesión, quizá una fórmula diferente. El mensaje del Manchester United es sencillo: quieren el dinero. No quieren otra cesión. Esa es la diferencia entre los dos clubes en este momento.
«Rashford, por su parte, está muy contento en el Barcelona. Hansi Flick lo valora mucho, no solo por sus goles y asistencias, sino por su versatilidad y profesionalidad. Nunca ha causado ningún problema cuando se ha quedado en el banquillo o ha sido sustituido, y eso es algo que el entrenador valora mucho. Pero, de nuevo, el punto clave es el acuerdo económico».
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Pérdida de chispa: Rashford vio cómo su carrera se estancaba en el Manchester United
Rashford ha expresado en repetidas ocasiones su satisfacción en el Camp Nou a lo largo de la temporada 2025-26. Tras ver cómo su carrera se estancaba en Old Trafford, lo que le llevó a ser cedido, ha recuperado la chispa junto a Lamine Yamal y compañía.
Se afirma que el Barcelona tiene preparado un contrato de tres años para que lo firme el internacional inglés, una vez que se alcance un acuerdo con el United, y los últimos informes sugieren que la fecha límite real para cerrar el nuevo contrato es el 15 de junio, cuatro días después de que dé comienzo el Mundial de 2026.