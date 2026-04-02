La cláusula de rescisión de Marcus Rashford con el Barcelona, de 30 millones de euros: se desvela la verdad tras los rumores sobre su caducidad, mientras el Manchester United espera una decisión

El experto en fichajes Romano insiste en que no es así, y ha declarado en su canal oficial de YouTube al ofrecer información actualizada sobre Rashford y los rumores sin fundamento: «La noticia de que la opción de compra de 30 millones de euros del Manchester United al Barcelona expiró a finales de marzo no coincide con lo que me dicen mis fuentes.

«Fuentes de ambos clubes sugieren que la opción de 30 millones de euros sigue vigente hasta el final de la temporada actual. Así que, si el Barcelona quiere pagar esa cantidad mañana, aún puede fichar a Marcus Rashford.

«Ahora le toca decidir al Barcelona. Entre bastidores, ya tienen un acuerdo con Rashford en cuanto a las condiciones personales, y el jugador, su entorno y su hermano se están encargando de todo. Pero el Barcelona quiere renegociar el acuerdo con el Manchester United. ¿Por qué? Porque, desde el punto de vista financiero, va a ser un verano importante para el Barça.

«Tienen varios objetivos importantes. Por ejemplo, en el centro de la defensa está Alessandro Bastoni. El Barcelona lo quiere, está en contacto con su entorno y ya han comenzado las conversaciones sobre el salario y las condiciones personales. Pero las negociaciones entre clubes aún no han comenzado, y el Inter no está comunicando un precio. Solo dejan claro que 50 millones de euros no serán suficientes.

«Luego está la situación del delantero. Ya hemos mencionado a [Robert] Lewandowski. Sabemos que, para el Barcelona y para el presidente Joan Laporta, Julián Álvarez sigue siendo un objetivo de ensueño. Pero el Atlético de Madrid no quiere venderlo bajo ningún concepto este verano. Así que, por el momento, el Atlético no se lo está poniendo fácil a nadie.

«Por eso el Barcelona preferiría reestructurar el acuerdo por Rashford en lugar de pagar los 30 millones de euros íntegros. Quizá otra cesión, quizá una fórmula diferente. El mensaje del Manchester United es sencillo: quieren el dinero. No quieren otra cesión. Esa es la diferencia entre los dos clubes en este momento.

«Rashford, por su parte, está muy contento en el Barcelona. Hansi Flick lo valora mucho, no solo por sus goles y asistencias, sino por su versatilidad y profesionalidad. Nunca ha causado ningún problema cuando se ha quedado en el banquillo o ha sido sustituido, y eso es algo que el entrenador valora mucho. Pero, de nuevo, el punto clave es el acuerdo económico».