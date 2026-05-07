«La claridad es importante»: Michael Carrick considera que este es el «momento natural» para que el Manchester United decida quién será su entrenador permanente

El excentrocampista del United ha mostrado un rendimiento admirable desde que tomó las riendas del equipo en enero, tras el despido de Ruben Amorim. Sin embargo, a falta de solo tres partidos, su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue sin estar claro.

Al respecto, Carrick afirmó: «La claridad es importante. Hemos terminado fuertes y en una buena posición. En cuanto a mi papel y al futuro, creo que es el momento natural. Siempre se habló de ello al final de la temporada».