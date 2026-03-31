La casa de Diego Maradona se ha convertido en un comedor social tras la muerte del emblemático ganador del Mundial

La antigua casa de Maradona en Villa Fiorito, un barrio desfavorecido a las afueras de Buenos Aires, se está utilizando para ayudar a quienes necesitan alimentos.

Aunque la propiedad ya no pertenece a la familia del antiguo ganador de la Copa del Mundo, sigue siendo un lugar de enorme importancia cultural. En la fachada aún se puede ver un mural que representa a Maradona junto a las palabras «La Casa de Dios», y la vivienda fue declarada lugar histórico nacional en 2021.

El actual propietario cedió el patio de tierra a un grupo de voluntarios para que montaran un comedor social, asegurando así que el lugar siga prestando servicio a la comunidad donde el legendario delantero perfeccionó por primera vez sus habilidades.

La leyenda argentina falleció trágicamente a los 60 años en noviembre de 2020, pero su legado en su ciudad natal sigue tan vivo como siempre gracias a esta nueva iniciativa benéfica.



