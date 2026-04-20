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«La cara de un jugador empedernido»: el Chelsea debe preocuparse por los rumores de fichaje de Cole Palmer, pues el mediapunta, vinculado al Manchester United, ha perdido su chispa
Un gasto enorme, pero ¿qué pasará en las próximas ventanas de fichajes?
Se invirtió mucho dinero para conformar una plantilla capaz de ganar la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Enzo Maresca, quien lideró esos triunfos, fue despedido en enero y reemplazado por Liam Rosenior.
Sus resultados han sido irregulares, y el Chelsea se encuentra a siete puntos de la zona de Liga de Campeones. La posible ausencia de fútbol europeo en Londres la próxima temporada podría llevar a varias estrellas a plantearse su futuro en la próxima ventana de fichajes.
El campeón del mundo Enzo Fernández admitió su deseo de jugar algún día en un grande de Madrid, mientras que se especula con el regreso a sus raíces en Manchester del internacional inglés Palmer, seguidor del United desde niño.
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¿Podrían Palmer y Fernández abandonar el Chelsea este verano?
Al preguntarle si el Chelsea debía preocuparse por los rumores de salida, dado que algunos jugadores clave no parecen contentos en su actual entorno, la exestrella de los Blues Parker —en declaraciones a Spreadex Sports— declaró a GOAL en exclusiva: «Deberían estar 100 % preocupados. Es posible que los jugadores no quieran jugar en ese ambiente, tal como se gestiona el club.
«Yo estaría igual. Cuando firmas por un club, lo haces por el entrenador. No me trago eso de “me gusta el proyecto”. Qué montón de tonterías. Suena bien y todos piensan que eres muy listo. Solo di la verdad: quieres jugar en ese club y te gusta el entrenador. Él te lo vendió, no un director deportivo, porque a quien quieres impresionar es a él.
Ahora muchos entrenadores no tienen voz ni voto, así que piensan: “Esto no está bien”. Maresca habló y abrió el debate.
Así que cuando tu fichaje de 100 millones de libras [Fernández] quiere marcharse y tu jugador más decisivo, Cole Palmer, pierde brillo, todo queda claro: falta energía, cara de póker y ya no crea ni asiste como antes. Ha perdido eso. Y luego surgen los rumores».
¿Es BlueCo el problema del Chelsea?
Parker, sobre los errores del Chelsea, afirmó: «Hay motivos para preocuparse por lo ocurrido con el club y la empresa que lo respalda. Deben hacer un examen de conciencia.
Como dije antes, el fútbol pasó de ser un negocio a una corporación. Ahora es solo un lugar para ganar dinero.
«El Chelsea es el que empezaría, los rumores vienen de allí, pero si miras a otros clubes con problemas, como el Tottenham, ves que el problema empieza en la cúpula. Esto solo seguirá mientras se permita.
Hay muchos buenos futbolistas, pero se pierden oportunidades por la forma en que se gestionan ahora los clubes, cuando los entrenadores no tienen voz. Si aceptas eso como entrenador, quizá te estés subestimando».
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¿Podrá Rosenior estar a la altura de las expectativas y evitar las rebajas?
Rosenior, que tras solo 22 partidos ya afronta preguntas incómodas sobre su futuro, es visto como una marioneta de BlueCo. Llegó a Stamford Bridge procedente del Estrasburgo, filial francés del Chelsea.
Debe demostrar que está a la altura de las expectativas de directivos, aficionados y jugadores; de lo contrario, futbolistas como Fernández y Palmer podrían marcharse en los próximos mercados de fichajes.