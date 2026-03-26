La campeona olímpica del equipo británico Keely Hodgkinson se burla del West Ham en medio de la polémica sobre el Estadio de Londres

Hodgkinson se ha burlado de la tradicional falta de títulos del West Ham, en un momento en que aumentan las tensiones por el uso del Estadio de Londres. La especialista en 800 metros, que recientemente sumó el oro mundial en pista cubierta a su título olímpico, reaccionó con dureza ante la noticia de que los Hammers podrían no estar dispuestos a ceder el estadio durante un periodo de tres semanas en septiembre de 2029 para acoger el Campeonato Mundial de Atletismo.

En respuesta a un informe en X sobre el peligro que corre la candidatura de Londres, Hodgkinson escribió: «El equipo británico traerá más medallas a ese estadio de las que el West Ham ha visto en toda su historia». La publicación, acompañada de emojis de risa y corazones, se hizo rápidamente viral, poniendo de manifiesto la frustración de la comunidad atlética por el uso principal del estadio.



