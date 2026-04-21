La caída del Leicester City: de campeón de la Premier League a la League One en solo 10 años

Tras el 2-2 del martes ante el Hull City en el King Power Stadium, el Leicester, que hace una década sorprendió al mundo con su cuota de 5000 a 1, descendió de la Championship a la tercera división por segunda vez en sus 142 años. Ahora visitará Bromley, Burton Albion y Mansfield Town.
¿Cómo se llegó a esto? Aunque el equipo ha tenido altibajos desde su gesta de hace diez años, tras descender a la Championship se esperaba un rápido regreso.
En cambio, han sufrido un segundo descenso consecutivo, y el club que Sven-Göran Eriksson llamó «un sueño para todos los amantes del fútbol» ahora está atrapado en una pesadilla de problemas financieros y furia de la afición.