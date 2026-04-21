Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Leicester City fall GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

La caída del Leicester City: de campeón de la Premier League a la League One en solo 10 años

Analysis
Leicester
Championship
Premier League
FEATURES
Leicester vs Hull

2 de mayo de 2026: debería ser un día de orgullo y celebración en Leicester, con homenajes a Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté y al resto del equipo de Claudio Ranieri que ganó la Premier League. Sin embargo, el décimo aniversario de ese milagro se convertirá en un recordatorio, quizá demasiado oportuno, de cuánto han caído los Foxes en una década.

Tras el 2-2 del martes ante el Hull City en el King Power Stadium, el Leicester, que hace una década sorprendió al mundo con su cuota de 5000 a 1, descendió de la Championship a la tercera división por segunda vez en sus 142 años. Ahora visitará Bromley, Burton Albion y Mansfield Town.

¿Cómo se llegó a esto? Aunque el equipo ha tenido altibajos desde su gesta de hace diez años, tras descender a la Championship se esperaba un rápido regreso.

En cambio, han sufrido un segundo descenso consecutivo, y el club que Sven-Göran Eriksson llamó «un sueño para todos los amantes del fútbol» ahora está atrapado en una pesadilla de problemas financieros y furia de la afición.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dificultades económicas

    El descenso del Leicester de la Premier League al final de la temporada 2022-23 fue una sorpresa. No solo porque habían sido campeones siete años antes, sino porque también ganaron la FA Cup dos años antes bajo la dirección de Brendan Rodgers, quien los llevó a terminar dos temporadas consecutivas en quinta posición.

    Sin embargo, el norirlandés ya había advertido de que el club ya no gozaba de una situación financiera sólida, y los propietarios tailandeses del Leicester, The King Power International Group, se vieron obligados a apretarse el cinturón debido al devastador impacto económico que la pandemia había tenido en su negocio de tiendas libres de impuestos.

    «Quiero mejorar y desarrollar la plantilla, pero es difícil por motivos financieros. Respeto mucho al club y no quiero entrar en conflicto», explicaba en julio de 2022.

    «Es una pena. Tenemos que trabajar en ello y, si lo conseguimos, esperemos que podamos mejorar la plantilla, porque si queremos competir a un nivel parecido al que hemos tenido, necesitamos poder hacerlo. Si no, entonces las expectativas son otras».

    Pese a que esos refuerzos nunca llegaron, nadie esperaba el descenso.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    No está tan mal como para descartarlo

    La plantilla del Leicester tenía talento: Vardy lideraba la delantera, respaldado por Harvey Barnes y James Maddison, mientras que Rodgers contaba con Youri Tielemans y Kiernan-Dewsbury Hall en el medio. Sin embargo, la fama de Rodgers como gran entrenador y la supuesta fortaleza del equipo generaron un falso sentido de seguridad: creyeron que eran inmunes al descenso.

    Tras una derrota 1-0 en Southampton el 4 de marzo de 2023, que hundió al Leicester en el puesto 15, Maddison rechazó la advertencia de descenso hecha por el periodista local Rob Tanner.

    «Tonterías», tuiteó el centrocampista. «Analiza el partido y deja de escribir titulares que llenan a los aficionados de negatividad. Si jugamos así, estaremos bien. Creamos muchas ocasiones y otro día habríamos ganado».

    Sin embargo, el Leicester solo ganó dos partidos más y, pese a tener la séptima masa salarial más alta de la Premier, descendió a la Championship tras quedar 18.º con solo 34 puntos.

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    Falsa esperanza

    El descenso del Leicester se debió a varios factores. Los propietarios no respaldaron a Rodgers en el mercado de fichajes y tardaron en destituirlo, dejando a Dean Smith, técnico interino, solo ocho partidos para revertir la situación. Resistir la tentación de fichar a Smith y apostar por Enzo Maresca fue un acierto.

    A pesar de que su única experiencia previa como entrenador, en el Parma, había durado solo 14 partidos, Maresca demostró por qué se le consideraba un miembro valioso del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City: devolvió al Leicester a la Premier League a la primera oportunidad, y como campeón de la Championship.

    Sin embargo, Maresca se marchó al Chelsea y su salida, sumada a dos fichajes erróneos, complicó todo.

    El exentrenador del Nottingham Forest, Steve Cooper, solo sumó dos triunfos en liga antes de ser destituido en noviembre de 2024. Después, la leyenda del Manchester United, Ruud van Nistelrooy, encadenó una racha histórica de nueve partidos consecutivos en casa sin marcar, lo que condenó al Leicester al descenso a falta de cinco jornadas.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sanción del PSR

    Aunque el Leicester ascendió a la Premier League 2022-23 con el presupuesto más alto de la historia de la Championship, antes del inicio de esta temporada ya se notaba una gran preocupación económica en el King Power Stadium.

    De hecho, Van Nistelrooy no se «despidió» oficialmente del club hasta el 27 de junio, con el fin de que el coste de su despido pudiera aplazarse a las cuentas del año siguiente, en un intento descarado de aliviar algunas de las preocupaciones del club en relación con el Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR).

    Pese a ello, el 5 de febrero se le impusieron seis puntos de penalización por incumplir las normas del PSR en la temporada 2023-24, cuando ganó la Championship, lo que aumentó las críticas hacia el presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha y el director deportivo Jon Rudkin.

    El club mostró su «decepción» y consideró el castigo «desproporcionado», pero el 8 de abril se rechazó su recurso, un golpe duro a sus opciones de permanencia.

    Sin esa sanción, los Foxes seguirían en descenso a falta de dos jornadas, aunque aún no estarían condenados matemáticamente. Pese a ello, pocos confiaban en que el Leicester evitara el descenso, pues Srivaddhanaprabha y Rudkin han llenado la plantilla de jugadores muy bien pagados y de bajo rendimiento.

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    «Una temporada desastrosa»

    Marti Cifuentes, sexto entrenador del Leicester en tres temporadas, llegó en julio con un objetivo claro: recuperar la relación entre jugadores y afición.

    «Es normal que haya malestar tras el descenso», declaró a The Athletic. «Sería extraño que no fuera así, pero quiero aportar un nuevo comienzo. Me gustaría que se juzgara a los jugadores por su rendimiento actual. Espero que podamos demostrar que todos ellos están comprometidos y dando todo por el club».

    Sin embargo, no logró sacar partido a una plantilla con jugadores que aún cobraban salarios de la Premier, y fue destituido en enero con el equipo en el puesto 14. Desde entonces los resultados han empeorado: el empate del martes deja a los Foxes con solo dos victorias en los últimos 20 partidos de liga, y el ambiente se ha vuelto tóxico. Jugar en casa ya no es una ventaja para el Leicester, pues los aficionados se sienten enfurecidos por la aparente falta de esfuerzo de los jugadores.

    «No entiendo cómo no dan más», declaró el exdelantero del Leicester Matt Piper a la BBC. «El club ha tenido equipos malos y jugadores mediocres —yo jugué en algunos—, pero aun así siempre había quien se ponía la camiseta y lo daba todo.

    Lo que más destaca de este grupo es que hay jugadores con mucho talento. Estamos rindiendo muy por debajo de lo esperado y sería una temporada desastrosa incluso sin la deducción de seis puntos».

  • Leicester City v Hull City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    De cuento de hadas a historia con moraleja

    La llegada del exlateral de los Foxes, Gary Rowett, como sucesor definitivo de Cifuentes, se esperaba que reactivara al equipo en crisis; sin embargo, el técnico de 52 años parece abatido.

    «Los diez partidos que he tenido aquí me han parecido cuarenta», confesó Rowett la semana pasada, antes incluso de que el Leicester perdiera en Portsmouth un encuentro que, según admitió, debían ganar para mantenerse en la categoría.

    Tras la derrota por 1-0 en Fratton Park se vivieron escenas desagradables: el centrocampista Harry Winks intercambió insultos con aficionados del Leicester, y se multiplicaron los gritos de «despidan a la directiva» y las peticiones de dimisión de Srivaddhanaprabha y Rudkin.

    A ese ritmo, evitar el descenso parecía más milagroso que su título de 2016, lo cual resulta asombroso y triste. Antes eran un cuento de hadas; ahora son una lección de cómo no gestionar un club.

Championship
Leicester crest
Leicester
LEI
Millwall crest
Millwall
MIL