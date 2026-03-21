La caída de Zhang Jindong: el antiguo propietario del Inter se ve obligado a vender todo su patrimonio personal para saldar sus deudas

Una crisis que se inició entre 2016 y 2020, cuando Suning.com recaudó más de 180 000 millones de yuanes, en el marco de una expansión agresiva, para diversas operaciones, como la compra del Inter, mediante préstamos bancarios, bonos e instrumentos de financiación alternativos, habiendo garantizado Zhang personalmente gran parte de estas operaciones. La pandemia de 2020 supuso entonces el punto de ruptura: el cierre de las tiendas físicas hizo que los ingresos se desplomaran, mientras que el sistema de refinanciación de la deuda se atascó, con la consecuencia de que en 2021 las pérdidas superaron los 40 000 millones de yuanes y las deudas vencidas rebasaron los 100 000 millones.