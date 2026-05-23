«¡La bola de nieve nunca se detiene!» - Diego Simeone se identifica con las dificultades de Pep Guardiola y admite haber sufrido un grave agotamiento

Al cierre de la temporada 2025-26, Simeone admite que ha sido la más dura en sus años en el Atlético. Antes de la última jornada contra el Villarreal, el técnico argentino apuntó al caso de Guardiola, que dejó el Manchester City por el desgaste del cargo. Simeone admitió que el adiós del catalán le llegó al corazón, pues se siente identificado.

El técnico rojiblanco elogió la honestidad del catalán y admitió que la presión de la gestión moderna es cada vez más dura. «Ayer leí parte de su rueda de prensa y, más allá de los títulos que él ha conseguido, me sentí muy identificado con su historia», declaró Simeone a los periodistas.