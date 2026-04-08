Tras 25 años sin ganar en el temible Bernabéu, todos se preguntaban si «La Bestia Negra» despertaría y celebraría su regreso a la capital española en el primer duelo de la Liga de Campeones entre el FC Bayern Múnich y el Real Madrid en ocho días.
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La Bestia Negra vuelve renovada: por qué el Real Madrid estuvo a merced del Bayern, y aún así puede mantener la esperanza
90 minutos después, el Bayern respondió con un contundente «sí» tras ganar 2-1 en la ida. El legendario apodo, nacido de una goleada del campeón alemán de 1980 en un amistoso, refleja un profundo desprecio hacia los blancos. El 1-9 de hace casi 46 años sigue siendo la mayor derrota de la historia del club; en partidos oficiales, fue un 1-8 contra el Espanyol en 1930.
Pese a la paliza del martes, la prensa española fue dura: AS afirmó que el Madrid estuvo “a merced del Bayern más de una hora” y Marca tituló que en la vuelta se necesitará “un milagro”.
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FC Bayern de Múnich: La «bestia negra» regresa mejorada
En parte, los medios españoles —siempre críticos con sus equipos cuando no ganan— tuvieron razón. El Bayern dominó largos tramos del partido, mostró un esfuerzo abnegado en todas las líneas y podría, o quizá debería, haber ganado por un margen mayor. En algunas situaciones, el FCB contó con ese punto de suerte que se necesita a este nivel.
La Bestia Negria ha vuelto renovada y con suerte, lo que complicará la vida a sus rivales en la Champions. Algo que no siempre acompañó a los muniqueses en el pasado reciente, sobre todo ante el Real Madrid en la década de 2010.
No se puede negar que el equipo de Álvaro Arbeloa creó ocasiones de gran calidad, tanto en la primera como en la segunda parte, frente al «quizás mejor equipo de Europa en la actualidad». El valor de goles esperados (xG) de 1,97 lo dice todo. Sin embargo, Manuel Neuer frustró cualquier intento de remontada con una actuación de sus mejores tiempos y, al final, recibió elogios por todas partes.
Aun así, el capitán se salvó en dos errores en la primera parte. Con su habitual audacia en las transiciones, a los 40 años corrigió primero un despeje fallido y luego lanzó un saque de puerta a la espalda de un rival, sin que los talentosos jugadores del Real Madrid pudieran controlar el balón. Al final, otra salida valiente puso de nuevo en vilo a la grada. Dayot Upamecano, además, falló en el timing y dejó a Vinicius Junior ante la portería vacía, aunque el brasileño solo acertó a enviar el balón al lateral de la red.
El Real Madrid puede tener esperanzas: el Bayern de Múnich necesita otra gran actuación
Neutralizar 90 minutos a la delantera del Real Madrid es casi imposible, pese a sus carencias tras la marcha de Toni Kroos y Luka Modric. Lo reconoció Vincent Kompany en Prime Video tras su partido 100 como técnico del Barça. «No sé si siempre se puede tener el control con estos jugadores», admitió, y subrayó: «A este nivel no hay éxitos sin esos momentos de un portero, un defensa o un delantero. Eso es lo que volveremos a necesitar la semana que viene».
El belga admitió un intercambio de golpes, pero recordó que las mejores ocasiones fueron para el Bayern: «Si volvemos a tenerlas, las aprovecharemos». Luis Díaz y Harry Kane, casi sin participar antes, recordaron lo letal que puede ser el ataque con sus goles. Pero no conviene fiarse solo de la fortuna recuperada.
Así lo reconocen Kompany y sus jugadores, y también la prensa española. AS habló de «un mal día con final desesperanzador», aunque admitió que el Real «casi empata» y «sigue vivo de cara a la vuelta en Múnich».
El Mundo Deportivo, de Barcelona, fue más lejos: «Los alemanes fueron superiores, pero no confirmaron su papel de favoritos. El Real Madrid hizo lo que pudo: correr y buscar a Vinicius y Mbappé. Con eso se lleva a Múnich una derrota que le permite seguir soñando».
El Bayern necesitará otra actuación brillante para evitarlo; quizá, ante su público, la Bestia Negra no necesite mejorar.
- AFP
Real Madrid contra FC Bayern de Múnich: datos del partido
Genial 0-1 Díaz (41'), 0-2 Kane (46'), 1-2 Mbappé (74') Alineación del Real Madrid Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (63. Militão), Carreras - Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch (63. Bellingham), Arda Güler (72. Brahim Díaz) - Mbappé, Vinicius Junior Alineación del FC Bayern Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (69. Davies) - Kimmich, Pavlovic (90.+3. Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Luis Díaz (90.+3. Bischof) - Kane Tarjetas amarillas 36. Tchouameni / 71. Tah, Luis Díaz (77.), Neuer (82.), Musiala (87.)