La Bélgica de De Ketelaere y Saelemaekers arrolla a la selección estadounidense de Pulisic: 5-2; McKennie también marca

El amplio programa de amistosos internacionales nos ha ofrecido esta noche un excelente anticipo de lo que podría suceder este verano durante el Mundial en Estados Unidos: en Atlanta, de hecho, se han enfrentado Bélgica y Estados Unidos, con numerosos protagonistas de nuestra Serie A.
El partido no tuvo historia, ya que los Diablos Rojos, gracias a una segunda parte sencillamente espectacular, arrollaron y dominaron literalmente a la selección estadounidense, derrotándola por un marcador final de 5-2.