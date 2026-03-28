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United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

La Bélgica de De Ketelaere y Saelemaekers arrolla a la selección estadounidense de Pulisic: 5-2; McKennie también marca

USA vs Belgium
USA
Belgium
Amistosos
AC Milán
Juventus
Atalanta

Gran actuación de Bélgica frente a los futuros anfitriones del Mundial.

El amplio programa de amistosos internacionales nos ha ofrecido esta noche un excelente anticipo de lo que podría suceder este verano durante el Mundial en Estados Unidos: en Atlanta, de hecho, se han enfrentado Bélgica y Estados Unidos, con numerosos protagonistas de nuestra Serie A.

El partido no tuvo historia, ya que los Diablos Rojos, gracias a una segunda parte sencillamente espectacular, arrollaron y dominaron literalmente a la selección estadounidense, derrotándola por un marcador final de 5-2.

  • LAS ALINEACIONES INICIALES

    EE. UU. (4-3-3): Turner; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie; McKennie, Cardoso, Ream; Pulisic, Weah, Balogun. Entrenador: Pochettino

    BÉLGICA (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere; Doku. Entrenador: Rudi García

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  • MCKENNIE, EL PROTAGONISTA

    Son muchos los protagonistas de nuestra Serie A a los que hay que seguir de cerca: desde McKennie, de laJuventus, pasando por Pulisic, del Milan, De Bruyne, del Nápoles, y Saelemaekers, también del equipo rossonero.

    La primera parte transcurre sin grandes sobresaltos, con ambos equipos concentrados en estudiarse mutuamente y sin ofrecer un gran espectáculo al público que llena el estadio de Atlanta. El partido, sin embargo, se desbloquea en el minuto 39: gran saque de esquina de Robinson que encuentra la espléndida incursión en el área pequeña de McKennie, quien remata a puerta vacía y confirma su excelente estado de forma de los últimos tiempos.

    Los últimos minutos vuelven a deparar emociones con un disparo seco con la derecha, un tiro raso de Debast que logra el empate justo antes del descanso y de los minutos de descuento. El encuentro, luego, se anima por completo en la segunda parte.

  • El espectáculo de Ketelary, Lukebakio y los Sailmakers

    En la segunda parte, Bélgica se muestra en un estado de gracia increíble. De hecho, la reanudación comienza con una gran jugada que se desarrolla por la derecha, rematada con una excelente acción de Alexis Saelemaekers, quien, en el centro del área, se adelanta a la defensa estadounidense y sirve un pase milimétrico desde fuera del área a Onana, que bate a Turner.

    A partir del minuto 53, los Diablos Rojos ya no se detienen: primero De Ketelaere (posteriormente sustituido por el jugador de la Juventus Openda)transforma un penalti, y luego Lukebakio se luce con un doblete que fija el resultado en un contundente 1-5. El gol final de Agyemang sirvió para hacer la noche un poco menos amarga para Estados Unidos.

    En general, un buen partido por parte de Bélgica, liderada en el centro del campo por De Bruyne, mientras que la actuación de EE. UU. no fue suficiente, con el capitán Pulisic que volvió a pasar desapercibido, reflejando su estado de forma en este 2026, escaso de satisfacciones a nivel goleador.