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La BBC cancela «Football Focus» tras 52 años, tras la decisión sobre el futuro de Alex Scott
El cambio de hábitos pone fin a medio siglo de tradición
La BBC ha anunciado el fin de «Football Focus» tras 52 años. El programa, nacido en 1974 dentro de la era «Grandstand», desaparece por el traslado de la audiencia a plataformas digitales y bajo demanda, que ha reducido las cifras de la televisión lineal desde 2018. La medida forma parte de una estrategia para adaptar la distribución de contenidos a la audiencia actual.
Alex Kay-Jelski, director de BBC Sport, lo explicó así: «Football Focus ha sido clave en la historia de BBC Sport y ha contado las historias del fútbol a varias generaciones. Esta decisión se tomó antes del anuncio de recortes de la semana pasada y refleja cómo ha cambiado la forma de consumir fútbol y nuestro compromiso de llegar a los aficionados dondequiera que estén».
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Confirmado el nuevo calendario de los sábados
Tras la desaparición de «Football Focus», la BBC ha anunciado su nueva programación sabatina para la temporada 2026-27. A partir de la próxima campaña, «The Football Interview», presentado por Kelly Somers, se emitirá los sábados a las 12:45 BST en BBC One. En esta temporada han pasado por el programa invitados de renombre como Bukayo Saka, Emma Hayes, Bernardo Silva, Hugo Ekitike y Michael Carrick.
Además, Final Score con Jason Mohammad se adelantará en BBC One y empezará a las 15:45 BST. La BBC busca ampliar su presencia digital con programas en plataformas como YouTube para ofrecer una cobertura futbolística de alta calidad a un público más joven y tecnológico.
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Se aclara el futuro de Scott
El anuncio aclara el futuro de Alex Scott, actual presentador de «Football Focus». El exdefensa de Arsenal y Inglaterra, al frente del programa desde hace cinco años, seguirá siendo una cara visible de la cadena pese a la cancelación del espacio. La BBC quiere mantener su presencia en grandes eventos deportivos y en la cobertura del fútbol nacional.
Kay-Jelski la elogió: «Alex Scott es una de nuestras mejores presentadoras, muy popular en el fútbol masculino y femenino, y clave en nuestro presente y futuro. Seguirá al frente de nuestra cobertura de la Copa del Mundo masculina de este año y de la femenina de 2027, además de mantener su papel en la Superliga Femenina y como Presentadora Deportiva del Año de la BBC. También preparamos un nuevo proyecto con ella; pronto daremos más detalles».
El legado de un gigante de la radiodifusión
«Football Focus» nació como una sección llamada «Football Preview», presentada por Sam Leitch, y se convirtió en un programa de gran éxito dentro de la oferta de BBC Sport. Bob Wilson, quien lo condujo durante dos décadas a partir de 1974, se convirtió en su rostro más emblemático. Después, el «asiento caliente» pasó por Steve Rider, Gary Lineker, Ray Stubbs, Manish Bhasin y Dan Walker, quien lo lideró durante 12 años.
Su cancelación pone fin a una era en la cobertura previa de los partidos en la televisión terrestre. Aunque el programa continuará hasta el final de la temporada, la BBC ya prepara su sustitución. La apuesta por lo digital marca el adiós definitivo a la radio y televisión lineales que dominaron el siglo XX.