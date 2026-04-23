La BBC cancela «Football Focus» tras 52 años, tras la decisión sobre el futuro de Alex Scott

La BBC ha anunciado el fin de «Football Focus» tras 52 años. El programa, nacido en 1974 dentro de la era «Grandstand», desaparece por el traslado de la audiencia a plataformas digitales y bajo demanda, que ha reducido las cifras de la televisión lineal desde 2018. La medida forma parte de una estrategia para adaptar la distribución de contenidos a la audiencia actual.

Alex Kay-Jelski, director de BBC Sport, lo explicó así: «Football Focus ha sido clave en la historia de BBC Sport y ha contado las historias del fútbol a varias generaciones. Esta decisión se tomó antes del anuncio de recortes de la semana pasada y refleja cómo ha cambiado la forma de consumir fútbol y nuestro compromiso de llegar a los aficionados dondequiera que estén».