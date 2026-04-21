La salida de Brady pone fin a casi cuatro décadas de trabajo junto al copresidente David Sullivan. Llegó a los Hammers en 2010 con Sullivan y el difunto David Gold, y fue clave en la historia reciente del club, especialmente en la complicada mudanza del Boleyn Ground al London Stadium en 2016.

«Ha sido un privilegio trabajar con la junta, la dirección, los jugadores, el personal y los aficionados del West Ham United», declaró en la web oficial del club. «Juntos hemos logrado grandes hitos, pero lo más destacado siempre será ganar la UEFA Europa Conference League, un momento que recordaré siempre. Estoy profundamente agradecida por las relaciones, los retos y las oportunidades que han marcado mi etapa en el club».