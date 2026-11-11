La MLS registró en 2026 una media estimada de 7,2 millones de espectadores brutos por semana para sus partidos en directo, sumando las plataformas de streaming y la televisión tradicional, un 93 % más que en la temporada anterior. La cifra incluye Apple TV, las cadenas de televisión asociadas en Estados Unidos y Canadá y las plataformas de distribución internacional. El partido del 17 de julio entre Nashville SC y Atlanta United reunió a 587.000 espectadores en FOX y se convirtió en el encuentro de la temporada regular de la MLS más visto en esa cadena desde el fin de semana inaugural de 2020.

La asistencia a los estadios también se mantuvo alta. Más de 11,2 millones de aficionados acudieron a los partidos de la temporada regular de la MLS, la segunda cifra más alta de la historia de la liga, con una media de 22.063 por encuentro. Seis clubes batieron sus récords de asistencia en un solo partido, mientras que tres de las 10 mayores asistencias a partidos independientes de la historia de la liga se registraron en 2026.