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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Thomas Hindle
Traducido por

La audiencia de la MLS crece un 93 % en 2026 y la interacción en redes sociales alcanza un máximo histórico

Major League Soccer

La Major League Soccer informó de un aumento del 93 % en la audiencia semanal de los partidos en directo en 2026, con una media estimada de 7,2 millones de espectadores brutos entre las plataformas de streaming y la televisión. La liga también registró 838 millones de interacciones en redes sociales y atrajo a más de 11,2 millones de aficionados, mientras que la audiencia de espectadores más jóvenes en FOX y FS1 creció tras el Mundial.

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Las cifras evolucionan en la dirección correcta

    La MLS registró en 2026 una media estimada de 7,2 millones de espectadores brutos por semana para sus partidos en directo, sumando las plataformas de streaming y la televisión tradicional, un 93 % más que en la temporada anterior. La cifra incluye Apple TV, las cadenas de televisión asociadas en Estados Unidos y Canadá y las plataformas de distribución internacional. El partido del 17 de julio entre Nashville SC y Atlanta United reunió a 587.000 espectadores en FOX y se convirtió en el encuentro de la temporada regular de la MLS más visto en esa cadena desde el fin de semana inaugural de 2020.

    La asistencia a los estadios también se mantuvo alta. Más de 11,2 millones de aficionados acudieron a los partidos de la temporada regular de la MLS, la segunda cifra más alta de la historia de la liga, con una media de 22.063 por encuentro. Seis clubes batieron sus récords de asistencia en un solo partido, mientras que tres de las 10 mayores asistencias a partidos independientes de la historia de la liga se registraron en 2026.

  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Un impulso gracias al Mundial

    La MLS también informó de un aumento de la audiencia joven tras el parón por el Mundial. Las retransmisiones de la temporada regular en FOX y FS1 registraron un aumento del 45 % entre los hombres de 18 a 34 años y del 18 % entre todos los adultos de ese mismo grupo de edad, en comparación con los partidos disputados antes del torneo.

    Estas cifras llegan después de que el comisionado Don Garber expresara su optimismo sobre la posibilidad de que el Mundial de 2026 genere un mayor interés por el fútbol nacional. La MLS también señaló que sus aficionados tienen una edad media de 39,6 años, la más baja entre las principales ligas deportivas profesionales masculinas de Estados Unidos.

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    La interacción en redes sociales alcanza niveles récord

    La MLS y sus clubes generaron en conjunto 19.100 millones de impresiones en redes sociales durante la temporada regular de 2026, un 18 % más que en 2025. Las interacciones también alcanzaron la cifra récord de 838 millones, un 13 % más que el año anterior.

    Las cuentas de la propia liga en redes sociales sumaron 5.900 millones de impresiones, un aumento del 44 %, y 225 millones de interacciones, un 47 % más. En las plataformas de la liga y los clubes, la MLS registró además 5.800 millones de visualizaciones de vídeo, un aumento del 11 %, mientras que MLSsoccer.com recibió 65 millones de visitas a páginas, un 28 % más.

    Las cuentas de la liga y los clubes en redes sociales alcanzaron un total combinado de 123,5 millones de seguidores, con 14,8 millones de nuevos seguidores netos en lo que va de año.

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  • Antoine GriezmannGetty

    ¿Continuará la tendencia?

    La liga anunció que espera que esta tendencia continúe. Si la asistencia a los playoffs es tan alta como espera, la MLS estará entre las tres ligas de máxima categoría con mayor asistencia total del mundo en la temporada 2026.