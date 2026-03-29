Getty Images Sport
Traducido por
La Asociación de Aficionados del Tottenham lanza una advertencia sobre el sucesor de Igor Tudor tras «una temporada de decisiones erróneas»
Una racha desastrosa culmina con su salida
El Tottenham ha vuelto a ponerse en busca de un nuevo entrenador tras confirmar la salida de Tudor de mutuo acuerdo. El croata abandona el norte de Londres tras una etapa de pesadilla que duró apenas 44 días. El golpe definitivo fue la abyecta derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest. Ese resultado deja a los Spurs en una precaria 17.ª posición, a solo un punto de la zona de descenso. Bruno Saltor dirigirá los entrenamientos del resto de la plantilla durante el parón internacional, mientras la directiva sopesa su próximo paso.
Los aficionados exigen una decisión acertada
La Asociación de Aficionados del Tottenham no ha tardado en dar a conocer su opinión, lo que refleja la creciente frustración entre los seguidores de los Spurs. En un comunicado contundente publicado en las redes sociales, han lanzado un mensaje certero a la directiva sobre la crisis actual. El comunicado decía: «Agradecemos a Igor y a su equipo sus esfuerzos, y les deseamos a él y a su familia tiempo para superar su pérdida. En una temporada marcada por las malas decisiones, esperemos que ahora se tome una decisión acertada para lo que queda de campaña. Alguien que entienda el club y esté a la altura de la tarea que tiene por delante: mantener nuestra permanencia en la Premier League. Alguien de quien todos podamos estar orgullosos y que pueda aportar el éxito y la alegría que tanto necesitan nuestros sufridos aficionados».
Un mandato breve y perjudicial
Las expectativas eran altas cuando el exentrenador de la Juventus llegó en febrero para enderezar el rumbo, pero la realidad se mostró desoladora. Solo logró una victoria en siete partidos en todas las competiciones: un triunfo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid que, al final, resultó inútil, ya que el club quedó eliminado de las competiciones europeas. Su balance en la liga fue aún más preocupante, con cuatro derrotas en cinco partidos de la máxima categoría. Lo más perjudicial para su reputación fue que encajó tres derrotas consecutivas en los derbis londinenses contra el Arsenal, el Fulham y el Crystal Palace, lo que dejó a la directiva desesperada por evitar un descenso catastrófico a la Championship.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
Tras esa derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest, el Tottenham se encuentra peligrosamente cerca de la zona de descenso, en el puesto 17 con 30 puntos tras 31 jornadas. Se sitúa solo un punto por encima del West Ham United, que ocupa el puesto 18, mientras que el Burnley y el Wolverhampton Wanderers se encuentran aún más rezagados, con 20 y 17 puntos respectivamente. El club afronta una racha crucial de siete partidos para salvar la temporada, que comienza con un desplazamiento a Sunderland el 12 de abril. Entre los enfrentamientos clave para la permanencia destacan el partido a domicilio ante el colista, el Wolves, el 25 de abril, y el encuentro en casa contra el Leeds United, decimoquinto clasificado, el 9 de mayo, además de las duras pruebas contra el Aston Villa y el Chelsea antes de cerrar la temporada en casa ante el Everton el 24 de mayo.