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La Asociación de Aficionados del Tottenham califica los comentarios «profundamente ofensivos» de Roberto De Zerbi sobre Mason Greenwood como motivo de «gran preocupación» tras el nombramiento del exentrenador del Marsella
La llegada del nuevo directivo provoca tensiones
La llegada de De Zerbi, con un contrato de cinco años, se ha visto empañada por su relación pasada con Greenwood en la Ligue 1. La Asociación de Aficionados del Tottenham, junto con grupos como Proud Lilywhites y Women of the Lane, había manifestado su oposición al nombramiento antes de que se hiciera oficial el martes. Los aficionados están especialmente molestos por el momento elegido, argumentando que el historial del entrenador corre el riesgo de dividir a la afición mientras el equipo se encuentra en una situación precaria cerca de la parte baja de la tabla.
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La confianza exige una reafirmación de los valores
La Asociación de Aficionados publicó un extenso comunicado en el que expresaba su oposición a la contratación del italiano, señalando el conflicto entre sus declaraciones pasadas y la supuesta identidad del club. Afirmaron: «Aunque reconocemos que el número de entrenadores con experiencia reciente en la Premier League es limitado, y la necesidad de actuar con urgencia ante la perspectiva de que los Spurs se enfrenten al descenso, este nombramiento suscita preocupaciones graves y de gran alcance, y muchos aficionados se han puesto en contacto con nosotros para instarnos a transmitir la intensidad de este sentimiento. Los comentarios de De Zerbi sobre Mason Greenwood fueron innecesarios, poco acertados y profundamente ofensivos para un número significativo de aficionados y, sin duda, habrán alarmado a las víctimas de la violencia machista».
Una afición dividida en crisis
La polémica tiene su origen en la etapa de De Zerbi en el Marsella, donde defendió a Greenwood calificándolo de «buena persona» a pesar de los antecedentes penales del jugador. Greenwood fue acusado en 2022 de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión con lesiones. La Fiscalía retiró los cargos en febrero de 2023 tras la retirada de testigos clave. Greenwood había negado los cargos.
Destacando el impacto de la llegada de De Zerbi en la cultura del club, la Fundación añadió: «Creemos que estas declaraciones, si no se contrarrestan, crearán una división entre los aficionados en un momento en el que todos debemos unirnos para apoyar al equipo. Los aficionados se están movilizando en torno a la iniciativa “All Together, Always”, y este nombramiento supone una gran presión para esa unidad. Si esos comentarios reflejan sus opiniones genuinas, arrojan una sombra preocupante sobre los valores del club que amamos.
«Con este nombramiento, las comunicaciones del club y del Sr. De Zerbi deben reafirmar de forma clara e inequívoca estos valores. Además, esas palabras deben ir respaldadas por acciones significativas, incluido un apoyo visible y sostenido a las organizaciones benéficas y a las entidades que trabajan para combatir la violencia contra las mujeres».
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Una lucha por el descenso con mucho en juego
De Zerbi se enfrenta al reto inmediato de ganarse a una afición desilusionada mientras afronta una lucha de alto riesgo por la permanencia en la Premier League, que comienza con un desplazamiento crucial a Sunderland el 12 de abril. Este debut marca el inicio de una racha de siete partidos consecutivos con los que concluirá la temporada 2025-26, en la que los Spurs se encuentran actualmente a solo un punto de la zona de descenso.