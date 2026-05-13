«Ahora las cosas van bien en el Dortmund, pero se han escuchado comentarios sobre falta de armonía, pese a los buenos resultados deportivos», afirmó Kruse.
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«La armonía no es necesariamente lo mejor»: ¿hay tensiones en el BVB por Niko Kovac?
Kruse, quien durante su paso por el VfL Wolfsburgo bajo Kovac solo jugó cinco partidos y ya se había quejado de él, explicó: «No se lleva bien con personas como yo. Quiere ser el líder y que los jugadores hagan exactamente lo que él dice. Cada persona es distinta y requiere un trato diferente; si como entrenador no entiendes eso, las cosas se complican».
El jugador de 38 años explicó por qué no se llevaba bien con el croata. «Ya conocía a Niko Kovac de sus etapas anteriores. Sabía qué tipo de persona es, a qué le da importancia y qué es muy, muy importante para él. Y me di cuenta relativamente pronto de que eso no iba a funcionar», dijo Kruse.
Por eso, cuando Kovac reemplazó a Florian Kohfeldt, quiso marcharse: «Volví al VfL Wolfsburgo sobre todo por Florian Kohfeldt, y claro, también por el dinero, eso es evidente. Sin él no habría vuelto. Cuando se fue, llegó Kovac, con quien no me identificaba. Rápido entendí que no funcionaría».
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Kruse desvela la cena con Kovac
Kruse reveló que, al principio, cenó con Kovac para aclarar las expectativas de ambos. «Por eso señalé desde el principio que sería bueno encontrar una solución. El club lo descartó en un primer momento, respondiendo: "Habla primero con Niko Kovac"», contó.
Comimos y hablamos; la charla fue buena. Hablamos de lo que esperábamos mutuamente. Me preguntó: “¿Qué necesitas de mí?”. Le respondí: “No necesito nada. Solo confianza. Dámela y rendiré”. El primer día de temporada me senté en el banquillo y esa confianza se esfumó al instante».
Kruse explica sus desplazamientos diarios entre Berlín y Wolfsburgo
A Kovac le molestaba que Kruse viviera en Berlín y viajara cada día a Wolfsburgo. «Quería que buscara un piso allí. Lo pensé, pero no quería lidiar con eso. Ya tenía cierta edad y mi mujer vivía en Berlín», explicó Kruse.
El 14 veces internacional se quedó dormido varias veces en las instalaciones del VfL por los desplazamientos. «En mi opinión, lo llevé bastante bien, también en lo logístico. Pero claro, luego estaban los problemas con el tren. Para evitar llegar tarde, tomaba un tren más temprano y a veces llegaba al campo a las ocho.
Y añade: «Quien conoce mi estilo de vida sabe que, a veces, me acostaba a las cuatro o cinco de la mañana, o incluso no dormía, y luego debía tomar el tren a las seis. Entonces dormía una hora más antes del entrenamiento. Pero al final da igual: si rindes, si das lo mejor de ti, nadie puede quejarse».
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Kruse ya se ha metido con Kovac en numerosas ocasiones
No es la primera vez que Kruse se mete con el técnico de 54 años. Cuando se supo que Kovac dirigiría al BVB, Kruse comentó: «Es mi favorito para el Dortmund, para que el club se dé cuenta de lo que realmente significa la palabra “crisis”. Se acabará la paz, la alegría y la idílica armonía», dijo en su pódcast Flatterball, que conduce con Martin Harnik, y añadió: «Que lo haga quien quiera; dudo que tenga éxito».
En marzo de 2024, Kruse lo tachó de «catástrofe absoluta» y de tratar a sus jugadores de forma «antisocial».