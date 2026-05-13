«La armonía no es necesariamente lo mejor»: ¿hay tensiones en el BVB por Niko Kovac?

Kruse, quien durante su paso por el VfL Wolfsburgo bajo Kovac solo jugó cinco partidos y ya se había quejado de él, explicó: «No se lleva bien con personas como yo. Quiere ser el líder y que los jugadores hagan exactamente lo que él dice. Cada persona es distinta y requiere un trato diferente; si como entrenador no entiendes eso, las cosas se complican».

El jugador de 38 años explicó por qué no se llevaba bien con el croata. «Ya conocía a Niko Kovac de sus etapas anteriores. Sabía qué tipo de persona es, a qué le da importancia y qué es muy, muy importante para él. Y me di cuenta relativamente pronto de que eso no iba a funcionar», dijo Kruse.

Por eso, cuando Kovac reemplazó a Florian Kohfeldt, quiso marcharse: «Volví al VfL Wolfsburgo sobre todo por Florian Kohfeldt, y claro, también por el dinero, eso es evidente. Sin él no habría vuelto. Cuando se fue, llegó Kovac, con quien no me identificaba. Rápido entendí que no funcionaría».