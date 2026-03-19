A Lionel Messi no le apetecía dar la mano al final. En cambio, tras perder ante el Nashville de una forma ciertamente cruel —gracias a la regla de los goles fuera de casa—, se marchó furioso por el túnel.

Había sido una noche agridulce para el capitán de Miami. En el minuto siete, marcó su gol número 900 como profesional. En el 74, solo pudo ver cómo Cristian Espinoza, del Nashville, empujaba el balón al fondo de la red tras una defensa bastante desastrosa de Miami. Miami, como local, necesitaba marcar un gol. Nunca llegó.

Y así, Miami ha fracasado. La Copa de Campeones de la CONCACAF es una competición peculiar, pero que, históricamente, ha servido para medir la destreza relativa de los equipos de la MLS. ¿Quieres ser el mejor equipo del continente? Derrota a todos los demás. Al final, Miami no pudo vencer ni a uno de los suyos.

Esto llega en un momento especialmente sombrío para los Herons, sobre todo porque el copropietario Jorge Mas había anunciado, con una intención bastante clara, que Miami lo daría todo en la Copa este año. Habían ganado la MLS Cup, la Leagues Cup y el Supporters’ Shield en cada una de las tres temporadas de Messi en el sur de Florida.

Pero parece que tendrán que esperar para conseguir el trofeo n.º 4, lo que supone un duro golpe para un equipo que ha gastado tanto y ha sido tan aclamado por tantos.