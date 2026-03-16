La antigua promesa del Chelsea, Carney Chukwuemeka, recibe su primera convocatoria internacional tras cambiar de selección para tener opciones de jugar el Mundial bajo las órdenes del exentrenador del Manchester United

La decisión de Chukwuemeka supone un revés para los planes a largo plazo de la Federación Inglesa de Fútbol, ya que el centrocampista se consideraba en su día una de las promesas más brillantes del fútbol inglés. A pesar de haber ascendido en las categorías inferiores de los Tres Leones, la estrella del Borussia Dortmund consideró que el camino hacia la titularidad en la selección absoluta era más claro con Austria.

Nacido en Viena de padres nigerianos y criado en Northampton, Chukwuemeka tenía múltiples opciones en el ámbito internacional. Sin embargo, el aliciente de participar de inmediato bajo las órdenes de Rangnick y un camino claro hacia un gran torneo resultaron demasiado tentadores como para rechazarlos. Su cambio de selección, que ahora ha sido ratificado oficialmente por la FIFA, junto con su primera convocatoria internacional, pone fin de manera efectiva a cualquier esperanza de que vista la camiseta de Inglaterra en la categoría absoluta.