Getty Images Sport
Traducido por
La antigua promesa del Chelsea, Carney Chukwuemeka, recibe su primera convocatoria internacional tras cambiar de selección para tener opciones de jugar el Mundial bajo las órdenes del exentrenador del Manchester United
Rangnick confirma la incorporación de Chukwuemeka
El exentrenador interino del Manchester United es desde hace tiempo un admirador de la habilidad técnica y el físico del centrocampista. Al hablar sobre la decisión de incorporar a Chukwuemeka al equipo, junto con el exinternacional juvenil alemán Paul Wanner, Rangnick expresó su satisfacción por haber conseguido sus servicios. «Nunca les presionamos, pero les dejamos claro en todo momento que los queríamos con nosotros. Estoy convencido de que ambos serán de gran ayuda para el Austria y la selección nacional», declaró, según Krone.
- AFP
Lo que se pierde Inglaterra, lo gana Austria
La decisión de Chukwuemeka supone un revés para los planes a largo plazo de la Federación Inglesa de Fútbol, ya que el centrocampista se consideraba en su día una de las promesas más brillantes del fútbol inglés. A pesar de haber ascendido en las categorías inferiores de los Tres Leones, la estrella del Borussia Dortmund consideró que el camino hacia la titularidad en la selección absoluta era más claro con Austria.
Nacido en Viena de padres nigerianos y criado en Northampton, Chukwuemeka tenía múltiples opciones en el ámbito internacional. Sin embargo, el aliciente de participar de inmediato bajo las órdenes de Rangnick y un camino claro hacia un gran torneo resultaron demasiado tentadores como para rechazarlos. Su cambio de selección, que ahora ha sido ratificado oficialmente por la FIFA, junto con su primera convocatoria internacional, pone fin de manera efectiva a cualquier esperanza de que vista la camiseta de Inglaterra en la categoría absoluta.
Su buen rendimiento en la Bundesliga da sus frutos al centrocampista
El cambio se produce en un momento en el que el exjugador del Aston Villa está cuajando una impresionante racha en la Bundesliga. Desde su llegada a Alemania, Chukwuemeka ha recuperado la regularidad que le faltó durante su difícil etapa en Stamford Bridge. Se ha consolidado como una pieza clave en el Signal Iduna Park, actuando como enlace dinámico entre el centro del campo y el ataque de un Dortmund que busca títulos.
Al incorporarse a la selección austriaca, se une a otro jugador de doble nacionalidad de gran renombre: Wanner. El mediapunta de 20 años, que fichó por el PSV Eindhoven procedente del Bayern de Múnich el verano pasado, también optó por representar a Austria en lugar de a Alemania. Rangnick señaló que esta llegada de jóvenes talentos solo beneficiaría a la plantilla, y comentó que la competencia en el centro del campo «por supuesto que no disminuirá, pero al final, eso siempre estimula el juego».
- (C)Getty Images
Los sueños del Mundial se vislumbran en el horizonte
Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, Chukwuemeka tiene la mirada puesta en un puesto de titular en el once de Rangnick. Austria afronta una fase de grupos complicada en el torneo, ya que le ha tocado enfrentarse a la actual campeona, Argentina, además de a Jordania y Argelia. Los próximos amistosos de marzo en Viena servirán como una prueba decisiva para que el jugador del Dortmund demuestre que está a la altura de las exigencias del fútbol internacional absoluto. Antes de volar a Marbella para reunirse con sus nuevos compañeros en una breve concentración, Chukwuemeka sigue centrado en la campaña liguera del Dortmund. El BVB persigue actualmente al líder, el Bayern de Múnich, en la clasificación, y la creciente madurez del centrocampista será vital tanto para el club como para la selección.
Anuncios