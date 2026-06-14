La anterior Copa del Mundo de Mohamed Salah fue una pesadilla despierto; ahora, el ídolo de Egipto tiene que dar la talla cuando más importa

Salah llegaba al Mundial 2018 en su mejor momento, con 60 participaciones en goles en su gran temporada de debut con el Liverpool, pero una lesión en la final de la Liga de Campeones puso en duda su presencia.

En la final de la Champions contra el Real Madrid, a los 30 minutos se lesionó tras un forcejeo con Sergio Ramos. El Madrid ganó 3-1 gracias a dos fallos de Karius y un gol de Bale.

A 20 días del debut de Egipto en Rusia, las pruebas confirmaron la lesión en los ligamentos de su hombro. Pero al día siguiente tuiteó que estaría listo.

«Ha sido una noche muy dura, pero soy un luchador», escribió. «A pesar de las adversidades, estaré en Rusia para haceros sentir orgullosos. Vuestro amor y apoyo me darán la fuerza que necesito».

La Federación Egipcia dio un plazo de recuperación de tres semanas, lo incluyó en la lista mundialista y le permitió incorporarse más tarde a la concentración.