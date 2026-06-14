La anterior Copa del Mundo de Mohamed Salah fue una pesadilla despierto; ahora, el ídolo de Egipto tiene que dar la talla cuando más importa

Tras el fracaso de Egipto en el Mundial 2018, estalló una fuerte disputa entre la Federación de Fútbol y su estrella, que se hizo pública.
El jugador acusó a la EFA de alterar la concentración del equipo al permitir visitas de famosos y periodistas a cualquier hora, después de que la federación filtrara una lista de exigencias que incluía más seguridad personal y control de sus apariciones públicas.
A su llegada a la concentración en Grozny, Chechenia, se le obligó a reunirse con el líder regional, Ramzan Kadyrov, acusado de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la persecución de la comunidad LGBTQ+.
Además, se cuestionó la elección de Grozny como base, en el extremo sur de Rusia, pues obligó a Egipto a cubrir 8 488 km, más que cualquier otra selección, para jugar en Ekaterimburgo, San Petersburgo y Volgogrado, y se dice que el equipo viajó en clase turista.
La tensión entre Salah y la EFA venía de antes del Mundial: el delantero se enfadó porque la federación usó sin permiso su imagen en el avión del equipo junto a un patrocinador rival, lo que calificó como «un gran insulto».
Según Goal, esa situación lo llevó a plantearse su futuro internacional, pues se sentía utilizado como “capital político”.