La actriz de élite Ester Expósito rompe su silencio sobre su relación con Kylian Mbappé tras ser vista viendo jugar a la superestrella del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Sin embargo, Exposito ha respondido a las preguntas sobre su supuesta relación con Mbappé. Se encontraba entre el público cuando la estrella del pop Rosalía inauguró su gira española en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo.

Exposito se vio rodeada de periodistas al salir del recinto. Afirmó que la actuación de Rosalía había sido «brillante» y «increíble». Como se la veía claramente de buen humor, los medios intentaron sacarle alguna primicia sobre Mbappé.

Tras preguntarle si le gusta el fútbol, tras haber visto al Real Madrid vencer al Atlético por 3-2 en un emocionante partido con cinco goles, Exposito dijo en un vídeo grabado por la revista Hola: «Para ser sincera, la verdad es que no».

Al preguntársele por el partido en sí, Exposito se rió y dijo que había salido bien. Un periodista comentó entonces que parecía encajar bien con Mbappé y que podrían ser felices juntos.

Esos comentarios provocaron la risa de Exposito, antes de que ella respondiera en tono jocoso: «No voy a decir nada». Concluyó diciendo que estaba «genial» cuando le preguntaron si estaba contenta con su vida actual, tanto en lo profesional como en lo personal.