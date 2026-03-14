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Kylian Mbappé y Jude Bellingham siguen sin estar disponibles en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Elche
La crisis de lesiones azota al Madrid
La enfermería de Valdebebas está a rebosar en el peor momento posible para los blancos. La convocatoria oficial del club para la visita del Elche confirmó los peores temores de los madridistas: Mbappé, Bellingham, Rodrygo y Éder Militão siguen sin estar disponibles. De hecho, la columna vertebral del equipo se ha visto gravemente mermada en las últimas semanas, lo que deja a Arbeloa con un rompecabezas que resolver tanto en defensa como en ataque.
La situación defensiva es especialmente grave. Más allá de las bajas de larga duración de David Alaba y Ferland Mendy, la plantilla también echa en falta a Álvaro Carreras y Dani Ceballos. Raúl Asencio ha sido el último en caer tras sufrir molestias musculares, lo que deja la zaga increíblemente mermada justo cuando el club entra en la recta final de la temporada.
Las jóvenes promesas de La Fábrica tienen una oportunidad en el primer equipo
Con muchos de los jugadores veteranos observando desde la grada, el protagonismo ha pasado a la nueva generación. Arbeloa ha recurrido a la cantera para cubrir las bajas, convocando a varios jóvenes con talento del Castilla. Daniel Yáñez, Diego Aguado, Thiago Pitarch, César Palacios, Manuel Ángel y Sergio Mestre se han incorporado a la plantilla para suplir las bajas provocadas por la crisis de lesiones.
De hecho, un informe de Marca sugiere que Ángel podría tener la oportunidad de ser titular contra el Elche. El jugador de 21 años debutó recientemente en la Liga de Campeones en la contundente victoria por 3-0 de los blancos sobre el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final.
¿Rotaciones de cara al partido contra el Manchester City?
El momento en que se disputa el partido contra el Elche es especialmente delicado, dada la inminente amenaza de la Liga de Campeones. El Madrid se enfrentará al City el martes en un partido de vuelta de alto riesgo, un encuentro que definirá las ambiciones europeas del club para esta temporada. Este compromiso continental obliga a Arbeloa a encontrar el equilibrio entre la necesidad de sumar puntos en la liga y la necesidad de mantener frescos a los jugadores veteranos que quedan en forma para el desplazamiento a Mánchester.
Como resultado, se espera una rotación significativa en el once inicial de esta noche. Brahim Díaz, Dani Carvajal y Eduardo Camavinga son los principales candidatos a ser titulares contra el Elche, ya que Arbeloa busca gestionar eficazmente la carga de trabajo. El técnico español camina por la cuerda floja, consciente de que cualquier nueva lesión en su núcleo de jugadores podría resultar catastrófica para las esperanzas del club de conquistar títulos tanto en España como en la escena europea.
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No podemos permitirnos perder puntos en la lucha por el título de La Liga
A pesar de los quebraderos de cabeza en la convocatoria y de las próximas distracciones europeas, el objetivo principal de los blancos esta noche sigue siendo, sin lugar a dudas, la Liga. Cada punto es oro en su intento por alcanzar al Barcelona, y un tropiezo en casa ante el Elche supondría un duro golpe para sus aspiraciones en la competición nacional. Puede que la plantilla esté mermada, pero las expectativas en el Bernabéu siguen siendo tan altas como siempre, y la afición exige una actuación dominante independientemente de quién vista la camiseta.
Los blancos ocupan actualmente el segundo puesto de la clasificación con 63 puntos en 27 partidos, a cuatro puntos del líder, el Barça. Con La Liga entrando en sus últimas semanas, cada victoria será crucial para los hombres de Arbeloa si quieren arrebatarle el título a sus rivales del Clásico.
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