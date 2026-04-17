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Kylian Mbappé «tuvo pesadillas» tras ganar el PSG la Liga de Campeones sin él, y una leyenda del fútbol francés advierte a la estrella del Real Madrid de que su sequía de títulos podría durar cuatro años
Mbappé dejó el PSG como máximo goleador histórico del club
Mbappé llegó al Parc des Princes en verano de 2017, el mismo año en que Neymar batió el récord de traspaso al pasar del Barcelona al PSG por 222 millones de euros (193 millones de libras/262 millones de dólares). En siete años en la capital francesa ha conquistado 15 títulos, incluido seis Ligue 1, y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 256 tantos en 308 partidos.
Ganó 15 títulos con el PSG, seis de ellos en la Ligue 1, y se convirtió en su máximo goleador histórico con 256 tantos en 308 partidos. Sin embargo, no logró la gloria europea y el campeón del Mundial 2018 aún no es reconocido como el mejor jugador del planeta.
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¿Cómo habrá reaccionado Mbappé ante las victorias en la Liga de Campeones y el Balón de Oro con el PSG?
En Madrid seguirán buscando títulos colectivos e individuales, pero ¿los conseguirá Mbappé algún día? ¿Cuánto tiempo le dará a la última hornada de «galácticos» del Real Madrid para cumplir sus ambiciones antes de buscar nuevos aires?
Al preguntarle a Desailly —compatriota de Mbappé y campeón del mundo en 1998, en declaraciones exclusivas con Wiz Slots—, respondió a GOAL: «Ha cumplido su sueño con el Real Madrid. Quizá tuvo pesadillas al ver que, tras mudarse, su club favorito ganaba la Champions y su amigo el Balón de Oro. Pero es lo suficientemente inteligente como para mantener la pasión.
«Desde que dejó el París Saint-Germain ha marcado 44 goles en todas las competiciones; fue increíble. En Madrid también ha sido excepcional, ¡pero no ganó!»
¿Cuándo y cómo se marchará Mbappé del Real Madrid?
Desailly afirmó que Mbappé no se moverá de Madrid: «Para él este es el club perfecto; ya cumplió su sueño. Quizá a los 31 o 32 años busque una nueva aventura, pero por ahora no veo otro destino».
Quizá se vaya gratis más adelante, hacia los 31 o 32, pero por ahora no lo veo dejando Madrid.
En Madrid nadie cuestiona su nivel; el único problema ha sido encajarle con Vinicius, Xabi Alonso y Rodrygo en la derecha.
Al final, Mbappé demuestra que es el hombre adecuado para la delantera y que será recordado como uno de los mejores, junto a Karim Benzema y Hugo Sánchez, si sigue así. Quizá tenga que pasar tres o cuatro años sin ganar nada; es posible».
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Contrato de Mbappé: cuándo vence su contrato en el Santiago Bernabéu
Mbappé firmó un contrato de cinco años con el Real Madrid al llegar como agente libre en verano de 2024. Ahora tiene 27 años, así que debería ampliar su vínculo en el Bernabéu si quiere jugar hasta los 31 o 32, como predijo Desailly.
Si mantiene este nivel, el Madrid probablemente iniciará las conversaciones: el veloz internacional francés ha marcado 84 goles en 98 partidos. Ha sido un ejemplo de regularidad mientras sus compañeros atravesaban dificultades, con nuevas decepciones en la Liga de Campeones ante el Bayern y una Liga que parece acabar en manos del Barcelona.