Kylian Mbappé «tuvo pesadillas» tras ganar el PSG la Liga de Campeones sin él, y una leyenda del fútbol francés advierte a la estrella del Real Madrid de que su sequía de títulos podría durar cuatro años

Mbappé llegó al Parc des Princes en verano de 2017, el mismo año en que Neymar batió el récord de traspaso al pasar del Barcelona al PSG por 222 millones de euros (193 millones de libras/262 millones de dólares). En siete años en la capital francesa ha conquistado 15 títulos, incluido seis Ligue 1, y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 256 tantos en 308 partidos.

Ganó 15 títulos con el PSG, seis de ellos en la Ligue 1, y se convirtió en su máximo goleador histórico con 256 tantos en 308 partidos. Sin embargo, no logró la gloria europea y el campeón del Mundial 2018 aún no es reconocido como el mejor jugador del planeta.