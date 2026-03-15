Getty
Traducido por
Kylian Mbappé se ve envuelto en una polémica entre el club y la selección, mientras el Real Madrid se enfrenta a un enfrentamiento con Francia y Nike
La carrera por la recuperación física de Mbappé de cara al partido en el Etihad
Según se informa, Mbappé se unirá a sus compañeros en el vuelo a Mánchester este lunes, con la intención de participar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid. El delantero lleva fuera de los terrenos de juego desde finales de febrero por un problema en la rodilla, pero se ha sometido a un tratamiento conservador durante las últimas tres semanas para evitar la cirugía y acelerar su regreso a las canchas.
Aunque el campeón del mundo se perdió la victoria por 3-0 en el partido de ida en el Bernabéu, su evolución en Valdebebas ha sido alentadora. El entrenador de los blancos, Álvaro Arbeloa, ofreció una valoración positiva de la situación, aunque el jugador no participó en la victoria por 4-1 contra el Elche antes del viaje a Inglaterra.
- Getty Images Sport
El dilema entre el club y la selección
La tensión radica en la disponibilidad de Mbappé para el próximo parón internacional, en el que Francia se enfrentará a Brasil y a Colombia en Estados Unidos. Según un informe del Manchester Evening News (vía Mirror), el Real Madrid se muestra comprensiblemente reacio a ceder a su estrella para unos partidos amistosos tan poco después de una lesión de rodilla, sobre todo con el gran derbi madrileño contra el Atlético a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, el equipo español se encuentra en una situación difícil. El reglamento de la FIFA establece que los clubes no pueden impedir que los jugadores se incorporen a sus selecciones nacionales a menos que estén oficialmente de baja por lesión. Si Mbappé juega contra el Manchester City o el Atlético de Madrid, el club no tendrá motivos para impedir su viaje a Boston y Washington D. C. para la gira de Les Bleus.
Nike y las presiones comerciales
El poder comercial de Nike añade aún más complejidad a la polémica. Como proveedor de la equipación tanto de Francia como de Brasil, el gigante estadounidense de la ropa deportiva considera que el próximo enfrentamiento en Estados Unidos supone una enorme oportunidad de marketing de cara al Mundial. Se espera que Mbappé, como deportista estrella de Nike, sea el rostro de varias actividades promocionales durante el parón.
La FFF considera a Mbappé su mayor activo comercial y, dadas las importantes obligaciones de patrocinio vinculadas a su participación, la presión para incluirlo en la convocatoria de Didier Deschamps es inmensa. El Madrid podría verse enfrentado no solo a una federación nacional, sino a una de las marcas más poderosas del mundo, en su intento por proteger la salud de su estrella.
- Getty Images Sport
Arbeloa se mantiene cauteloso con respecto a su estrella
A pesar de los rumores sobre su futuro internacional, Arbeloa está centrado en el partido que les espera en Manchester. Al hablar sobre el estado físico del delantero antes del partido contra el Elche, Arbeloa dijo: «[Mbappé] mejora cada día. Su recuperación avanza como debe ser. Hemos trazado un plan. Depende de su evolución, pero creo que lo está haciendo muy bien. No estará disponible mañana, pero espero que viaje a Manchester».
Dado que el Real Madrid cuenta con una cómoda ventaja de 3-0 en el global, el cuerpo técnico podría optar por utilizar al francés como suplente de impacto en los últimos minutos en lugar de arriesgarse a alinearlo desde el principio. Sin embargo, cada minuto que pase sobre el terreno de juego en el Etihad le acerca un paso más a la convocatoria de la selección francesa, lo que deja a la directiva madridista ante una difícil decisión sobre cómo gestionar el regreso de su talismán.
Anuncios