Kylian Mbappé se une a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ruud van Nistelrooy en un selecto grupo de la Liga de Campeones tras marcar un gol decisivo para el Real Madrid contra el Bayern de Múnich

El talismán del Madrid dio un respiro vital al equipo con un gol en el minuto 74 que mantiene viva la eliminatoria de cara al partido de vuelta en Alemania. Con este gol, el jugador de 27 años alcanzó los 14 tantos en la presente temporada, entrando así en un club de élite. Este gol decisivo supone la novena vez en la historia que un jugador alcanza este hito, destacando que el exjugador del Real Madrid Ronaldo logró esta hazaña en tres ocasiones distintas y ostenta el récord de más goles en una sola temporada (17).

José Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema también han alcanzado la marca de los 14 goles en el pasado.