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¡Kylian Mbappé «NO será vendido»! El Real Madrid confirma su postura sobre el fichaje, y el delantero francés se prepara para recibir en el Santiago Bernabéu a José Mourinho, su «principal valedor»
Se agrava la crisis en el Bernabéu
El Real Madrid vive un caos interno, pero TEAMtalkasegura que Mbappé «NO será vendido» y tendrá el respaldo de Mourinho, próximo entrenador. Aunque el portugués ya acordó su llegada para estabilizar el club, el ambiente sigue tenso. Esto ocurre tras una semana dura, en la que el delantero de 27 años fue criticado por la afición durante la victoria 2-0 ante el Real Oviedo.
- AFP
Estalla una guerra de palabras
Tras el partido contra el Oviedo, Mbappé generó polémica al asegurar que había bajado en la jerarquía del equipo, lo que su entrenador, Álvaro Arbeloa, desmintió de inmediato. Declaró: «No jugué porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, por detrás de Mastantuono, Vinícius y Gonzalo. Acepto la decisión y aprovecho los minutos que me dan. Creo que jugué bien y estaba listo para ser titular. No estoy enfadado con el entrenador; respeto su decisión y trabajaré duro para volver al once».
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Arbeloa desmiente los rumores sobre su descenso de categoría
Arbeloa desmintió de inmediato la versión de Mbappé, lo que evidenció aún más la falta de sintonía entre los jugadores y el cuerpo técnico. «Ojalá tuviera cuatro delanteros. No tengo cuatro delanteros y, desde luego, no le dije nada parecido a Mbappé. Quizá no me entendió», insistió. En ningún momento le dije que fuera el cuarto delantero.
Soy el entrenador y decido quién juega. Hablé con él antes del partido; no sé cómo lo interpretó. Un jugador que no estaba en el banquillo hace cuatro días no puede ser titular hoy. No es una final, no es vida o muerte. No tengo problemas con nadie».
- AFP
La misión de rescate de Mourinho
La llegada de Mourinho este verano busca reflotar una plantilla con falta de disciplina. Antes, el Madrid visitará Sevilla y recibirá al Athletic el 23 de mayo con un técnico interino, mientras Mbappé quiere callar a sus críticos. Una vez que Mourinho asuma el cargo, su prioridad será remodelar la plantilla para acabar con el dominio del Barcelona en la liga.