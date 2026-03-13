Kylian Mbappé no está listo para volver al Real Madrid, pero Álvaro Arbeloa mantiene la esperanza de viajar al Manchester City

Tras perderse los últimos cuatro partidos por un problema en la rodilla, Mbappé no volverá para el partido de La Liga contra el Elche del sábado. A pesar de que el campeón del mundo ha hecho grandes progresos en su rehabilitación, el cuerpo médico y el cuerpo técnico han optado por actuar con cautela.

La decisión refleja lo mucho que hay en juego la próxima semana, ya que el club da prioridad a la forma física de Mbappé de cara a la fase europea. Arbeloa quiere asegurarse de que su estrella esté al 100 % de su capacidad antes de volver a la competición, evitando cualquier riesgo de un contratiempo a largo plazo durante la recta final de la liga.