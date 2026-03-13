(C)Getty Images
Kylian Mbappé no está listo para volver al Real Madrid, pero Álvaro Arbeloa mantiene la esperanza de viajar al Manchester City
Las preocupaciones por su estado físico dejan fuera de juego a la superestrella francesa.
Tras perderse los últimos cuatro partidos por un problema en la rodilla, Mbappé no volverá para el partido de La Liga contra el Elche del sábado. A pesar de que el campeón del mundo ha hecho grandes progresos en su rehabilitación, el cuerpo médico y el cuerpo técnico han optado por actuar con cautela.
La decisión refleja lo mucho que hay en juego la próxima semana, ya que el club da prioridad a la forma física de Mbappé de cara a la fase europea. Arbeloa quiere asegurarse de que su estrella esté al 100 % de su capacidad antes de volver a la competición, evitando cualquier riesgo de un contratiempo a largo plazo durante la recta final de la liga.
Mbappé, baja para el partido contra el Elche
A pesar de que el delantero francés muestra signos positivos en su recuperación de la lesión, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar con él de cara a una semana decisiva para el gigante español.
«La situación no es complicada. Está mejorando cada día. Su recuperación avanza como debe. Hemos elaborado un plan, y depende de su evolución, pero creo que estará bien. No estará disponible mañana, pero estoy seguro de que viajará a Manchester», declaró Arbeloa en rueda de prensa. «Quiero que pueda viajar a Manchester. Veremos cómo se encuentra mañana y el domingo, cuando tomaremos una decisión definitiva».
Exige una alta intensidad
Aunque la ausencia de Mbappé supone un revés para el próximo partido, Arbeloa se niega a permitir que su equipo pierda la concentración en la lucha por el título nacional. El entrenador insistió en que los jugadores deben mantener un alto nivel de intensidad independientemente de quién forme parte del once inicial. Espera un ambiente exigente, similar al que se vivió en el partido de ida contra el Manchester City.
Añadió: «Jugamos con la mentalidad de que estamos luchando por la Liga. Este es un partido importante. Queremos un ambiente similar al que tuvimos contra el City. Somos conscientes del equipo al que nos enfrentamos, un equipo que está jugando mejor de lo que sugiere su puntuación. Estamos preparados para dar un esfuerzo extra. Estamos concentrados y motivados».
De cara a las próximas semanas decisivas
Los Blancos ocupan actualmente el segundo puesto de La Liga y pretenden mantener la presión sobre el Barcelona,
que lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja. Tras el partido contra el Elche, el Madrid viajará a Mánchester para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con una ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida gracias al sensacional hat-trick de Federico Valverde en la primera parte.
