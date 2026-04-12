En el minuto 89 del partido del viernes, Mbappé recibió un codazo accidental del defensa del Girona Vitor Reis cuando intentaba entrar al área por la derecha.

El impacto fue inmediato y severo, y le provocó una profunda herida sobre la ceja derecha que comenzó a sangrar profusamente en el terreno de juego. A pesar de la lesión visible, el árbitro Alberola Rojas decidió no pitar falta, para gran frustración de la afición local. Mbappé compartió una imagen de la lesión con sus seguidores en Instagram.



