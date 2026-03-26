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Kylian Mbappé llama de forma sorprendente a Florentino Pérez para decirle al presidente del Real Madrid que no quiere que el equipo médico del club vuelva a atenderlo nunca más, en medio del drama de la «rodilla equivocada»
Mbappé se pone en contacto con Pérez para comunicarle sus deseos
Según se informa, el capitán de la selección francesa ha dado el paso extraordinario de llamar directamente al presidente del Real Madrid, Pérez, para expresarle su total falta de confianza en el equipo médico interno del club. Tras luchar contra una lesión de rodilla persistente desde diciembre, el jugador de 27 años se ha desilusionado con los protocolos de tratamiento en Valdebebas. Según L'Equipe, Mbappé habría comunicado a la directiva del club que ya no desea ser tratado por el personal del Madrid. En su lugar, exige trabajar exclusivamente con Christophe Baudot, el profesional médico en el que confiaba durante su etapa en el París Saint-Germain, quien supuestamente fue el artífice de su reciente recuperación física.
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Una ruptura en la comunicación y la confianza
La relación se deterioró tras la publicación de unas informaciones explosivas que sugerían que el equipo médico del club había centrado inicialmente el tratamiento en la pierna equivocada. Aunque el delantero ha tratado desde entonces de restar importancia públicamente a las acusaciones concretas sobre la «rodilla equivocada», la tensión subyacente sigue siendo palpable. El mismo informe afirma que la situación ha llegado a un punto de no retorno. Al parecer, Mbappé considera que su salud a largo plazo se veía comprometida por un proceso de recuperación precipitado, y cree que el personal actual simplemente no está cumpliendo con la diligencia que requiere un deportista de élite de su nivel.
No solo Mbappé fue diagnosticado erróneamente
Al parecer, no se trata de un caso aislado que afecte solo a un jugador. Recientemente han salido a la luz informaciones según las cuales la ausencia de Camavinga en varios partidos de diciembre de 2025, debido a una lesión de tobillo, se debió a un diagnóstico erróneo por parte del Real Madrid. Al parecer, el equipo médico del club le realizó en aquel momento una radiografía en el pie equivocado al centrocampista defensivo.
Camavinga se lesionó el tobillo izquierdo el 3 de diciembre durante la victoria por 3-0 a domicilio contra el Athletic Club. A pesar de marcar un gol, tuvo que ser sustituido en el minuto 69, quejándose de dolor. En consecuencia, se le realizó una resonancia magnética, pero en su pie derecho. Al no encontrar ninguna lesión allí, los médicos declararon a Camavinga apto para jugar.
El jugador de 23 años fue incluido en la convocatoria para el partido contra el Celta del 7 de diciembre, pero no jugó. Sin embargo, se perdió los siguientes partidos contra el Alavés (LaLiga), el Manchester City (Liga de Campeones) y el Talavera (Copa del Rey) debido al problema en el tobillo. No pudo volver a jugar hasta el 20 de diciembre, cuando saltó al campo en los últimos minutos contra el Sevilla.
De hecho, el informe de L'Equipe afirma que la confianza entre el departamento médico y la plantilla del Real Madrid lleva varios años quebrantada.
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¿Y ahora qué?
A pesar del revuelo en la capital española, Mbappé se ha reunido con sus compañeros de la selección para disputar los amistosos contra Brasil y Colombia. Después, regresará a Madrid para prepararse para el partido de Liga contra el Mallorca. Los blancos se encuentran actualmente a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en la lucha por el título de Liga.