Mbappé, pieza clave de la nueva era del Real Madrid, marcó en los últimos minutos de la primera parte del partido de vuelta de cuartos de final contra el Bayern en el Allianz Arena y igualó a una leyenda del club.

Con su decimoquinto gol en la presente edición, Mbappé iguala a Karim Benzema como el segundo francés con más tantos en una misma temporada de la Liga de Campeones. Benzema consiguió esa marca el año de su Balón de Oro, y solo Stéphane Guivarc’h, con el Auxerre 1997-98, anotó más en una campaña europea para un club francés.