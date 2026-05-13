Kylian Mbappé habla de su «maravillosa relación» con Cristiano Ronaldo y de la ayuda que le ha brindado el icono del Real Madrid

Mbappé nunca ocultó su admiración por Ronaldo; de hecho, las fotos de su habitación llena de pósteres del portugués ya son parte del folclore del fútbol. Ahora, el jugador de 27 años revela que su vínculo va mucho más allá: son amigos. En una entrevista con Vanity Fair, el delantero francés lo confirmó.

Sobre su vínculo, Mbappé afirmó: «Ahora es un amigo. Es fantástico que tus ídolos de juventud se conviertan en amigos. Hablábamos mucho y me ayudó en mi primer año en el Madrid, pues lo conoce muy bien. Tenemos una relación maravillosa y estoy muy contento con ella».