Kylian Mbappé, el «galáctico» del Real Madrid, logra una hazaña que solo han igualado Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos 38 años

El último título de máximo goleador de Mbappé le sitúa a la altura de algunos de los nombres más destacados de la historia de La Liga. El francés obtuvo el Pichichi la temporada pasada con 31 goles y lo renovó este año con otra campaña prolífica. Es el primer madridista que lo logra en años consecutivos desde Ronaldo (2014 y 2015), y en los últimos 38 años solo un selecto grupo liderado por Messi ha conseguido tal hito.