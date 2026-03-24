Kylian Mbappé desmiente los rumores «falsos» sobre su lesión, mientras que la estrella del Real Madrid explica por qué regresó a Francia para recibir tratamiento

Mbappé subrayó que su viaje a la capital francesa fue una decisión meditada para asegurarse de poder competir al más alto nivel durante lo que queda de temporada. Se mostró aliviado por haber recibido por fin un diagnóstico claro tras un periodo de incertidumbre física.

«¿Mi rodilla? Está muy bien», explicó, según cita RMC Sport. «Sé que ha habido mucha especulación, se han dicho muchas cosas, pero ninguna de ellas es cierta. Así es la vida de un deportista de élite y de una figura pública; se pueden decir cosas sin comprobarlas, y no pasa nada, nunca tiene repercusiones. Estoy acostumbrado. Pero no pasa nada, me he recuperado al 100 %. Tuve la suerte de recibir el diagnóstico correcto cuando volví a París, y juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver a mi mejor nivel, para estar en plena forma para el final de la temporada con el Real Madrid y en el Mundial».

Añadió: «Durante mi estancia en París hace unas semanas, di este paso porque quería saberlo todo sobre mi rodilla; tenía muchas ganas de ser muy minucioso. Hablábamos del final de la temporada con el Real Madrid, de un Mundial, de una carrera e incluso del bienestar. Era algo que me preocupaba; tenía muchas ganas de saber qué pasaba. Me hice bastantes pruebas y tuve citas con profesionales competentes que me dieron la oportunidad de averiguar qué pasaba. El simple hecho de saberlo es tranquilizador. Estaba en una situación en la que no sabía por qué me dolía la rodilla. El simple hecho de saberlo te da una idea; es un paso adelante, un primer paso hacia la recuperación».