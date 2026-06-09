Kylian Mbappé afirma que se está «reservando» para el Mundial, mientras el ineficaz capitán de Francia queda eclipsado por el autor del hat-trick, Michael Olise

Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte en su último partido antes del Mundial, pero la atención se centró en las actuaciones opuestas de dos de sus estrellas ofensivas.

Mbappé se quedó sin marcar por tercer partido seguido pese a generar ocasiones, sequía inusual para un capitán que lleva 56 goles en 98 partidos, aunque ni él ni el seleccionador se alarman. En cambio, Olise acaparó los focos: el extremo del Bayern firmó un brillante hat-trick en Lille que confirma su gran momento y su creciente peso en la selección.