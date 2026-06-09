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Kylian Mbappé afirma que se está «reservando» para el Mundial, mientras el ineficaz capitán de Francia queda eclipsado por el autor del hat-trick, Michael Olise
Francia llega al Mundial con resultados dispares en la delantera
Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte en su último partido antes del Mundial, pero la atención se centró en las actuaciones opuestas de dos de sus estrellas ofensivas.
Mbappé se quedó sin marcar por tercer partido seguido pese a generar ocasiones, sequía inusual para un capitán que lleva 56 goles en 98 partidos, aunque ni él ni el seleccionador se alarman. En cambio, Olise acaparó los focos: el extremo del Bayern firmó un brillante hat-trick en Lille que confirma su gran momento y su creciente peso en la selección.
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Mbappé desmiente las dudas sobre su eficacia
A pesar de una noche frustrante en la que Mbappé pareció descoordinado en ataque, Deschamps no se intimida por la falta de puntería del delantero. El seleccionador restó importancia a las sugerencias de una crisis de confianza.
«No voy a preocuparme. Ha tenido ocasiones, pero no ha estado acertado. Me dijo que se lo reservaba para Estados Unidos, así que me parece bien», declaró Deschamps a TF1.
Olise acapara toda la atención
Mientras Mbappé tardaba en arrancar, Olise cuajó una actuación que consolidó su estatus como el jugador francés en mejor forma de cara al torneo. El jugador de 24 años se mostró implacable, aprovechando los rebotes a ambos lados del descanso antes de completar su hat-trick con un impresionante disparo con efecto desde lejos.
Deschamps lo elogió y señaló que hoy puede ser la principal amenaza ofensiva del equipo: «Está radiante, igual que en su temporada en el Bayern. Todo le sale fácil. Es eficaz, y eso es genial. También necesitaremos a otros jugadores».
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La atención se centra ahora en el Mundial
Francia viajará a su centro de entrenamiento cerca de Boston, con la mente puesta en el Mundial. Deschamps busca que el equipo gane cohesión y que sus jugadores clave lleguen en óptima forma. Se espera que Mbappé y Olise lideren a Francia hacia la gloria en Norteamérica, donde integra el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.