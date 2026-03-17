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Kyle Walker afirma que los medios de comunicación «se pasaron de la raya» con la cobertura del escándalo de Lauryn Goodman, tras ver cómo su esposa, Annie Kilner, y sus hijos eran acosados por los paparazzi
Walker y Kilner se preparan para dar la bienvenida a su quinto hijo
Walker sigue en pleno proceso de reconstruir su matrimonio, tras haber enfrentado en su momento la amenaza de divorcio, y se está preparando para dar la bienvenida al quinto bebé junto a Kilner, su novia de la infancia.
Esa relación se ha visto sometida a una gran tensión, con la presencia de Goodman como una sombra amenazante, y sin poder escapar de la mirada de los medios de comunicación en diversas ocasiones. Walker y su familia han superado muchos retos, y ahora esperan que se les deje en paz para poder seguir con su vida privada.
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Walker se muestra decepcionado al ver que su familia se ve arrastrada al escándalo de Goodman
Al hablar sobre una desafortunada historia con «The Overlap», un programa patrocinado por Sky Bet, Walker dijo: «Como futbolistas, acabas haciéndote a la idea. Con las redes sociales y todo eso, acabas haciéndote a la idea. No puedo leerlo todo en Internet y, cuando me equivoco, me equivoco por completo y me merezco cada crítica que me lancen.
«Pero a veces creo que el mundo exterior y los medios de comunicación se pasan de la raya y te quitan tu condición de ser humano. Cuando mi mujer, mis hijos o yo vamos por la calle y te saltan encima los paparazzi.
«Yo lo he provocado todo y podéis escribir vuestros artículos sobre mí, pero ellos son solo niños que realmente no se lo merecen. Mi mujer es solo una chica normal de Sheffield. Ella no se lo merece, pero yo mismo los he puesto en esa situación, así que tengo que asumir la responsabilidad por ello».
Continuó hablando de la prolongada cobertura que atrajo su aventura extramatrimonial: «La historia se prolongó durante mucho tiempo. Parecía que duraba semanas y era todo un tema. Cuando la gente hace clic, ven que la gente está haciendo clic, y los medios siguen escribiendo sobre la historia. Y, por desgracia, ha sido culpa mía, pero creo que si se han pasado un poco de la raya, probablemente diría que sí.»
¿Tiene Walker pensado dedicarse al mundo del entrenamiento cuando se retire?
Aunque Walker ha tenido que lidiar con muchas dificultades fuera del campo, ha seguido dándolo todo dentro de él. En los últimos tiempos ha ampliado horizontes: la temporada pasada se marchó del Manchester City para jugar cedido en el AC Milan. Posteriormente, fichó por el Burnley de forma definitiva.
A sus 35 años, sigue brillando en la Premier League, aunque esta temporada se ha visto envuelto en una lucha por el descenso, y aún no hay fecha fijada para colgar las botas definitivamente.
Cuando se le preguntó qué le depara el futuro, ante los rumores de un posible paso al banquillo, Walker respondió: «Actualmente estoy sacándome los títulos de entrenador porque quiero tener eso como una herramienta más en mi arsenal. No es que vaya a dedicarme al entrenamiento ni que quiera hacerlo, pero siento que así podría devolver algo al fútbol. No se trata tanto de mí, sino más bien del fútbol, y sé que es un tópico decirlo y que probablemente piensen: “solo está diciendo lo que queréis oír”, pero no es así. Haría cualquier cosa por amor al fútbol, porque si no existiera el fútbol, en el lugar donde crecí, no tendría nada. Quiero devolver algo y, si puedo ayudar a un jugador, aunque no sea técnicamente, sino solo mentalmente.
«Siempre digo que todo el mundo puede jugar al fútbol y probablemente hayáis conocido a muchos jugadores que han llegado a lo más alto gracias al fútbol, pero creo que lo que te lleva hasta aquí [refiriéndose al aspecto mental del fútbol] es lo que cuenta. El 10 % de los mejores futbolistas triunfan como jugadores de fútbol en función de si son capaces de lidiar con la presión, las críticas, los altibajos en su carrera y las lesiones. A menos que puedas superar eso, no creo que llegues nunca a la cima».
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Contrato de Walker: cuándo vence su contrato con el Burnley
Walker —que ha anunciado su retirada de la selección tras haber disputado 96 partidos con Inglaterra— ha aprendido a lidiar con los aspectos positivos y negativos de ser futbolista profesional, y cuenta con una gran experiencia que está dispuesto a transmitir. Sigue bajo contrato con el Burnley hasta el verano de 2027 y espera lograr una mayor estabilidad tanto dentro como fuera del campo a lo largo del próximo año.
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