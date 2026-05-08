¿Kvaratskhelia al Bayern de Múnich? El director general confirma el interés por el «talentoso» hermano de la estrella del PSG, Khvicha, tras la visita del joven de 16 años a la cantera

Freund confirmó la prueba del jugador en una rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el Wolfsburgo. Reconoció su talento, pero pidió no compararlo aún con su hermano.

«Sí, su hermano [el de Khvicha] entrenó con nosotros; tiene talento. Si es tan bueno como él es pronto para decirlo. Pero es un jugador con talento, y ya veremos cómo se desarrollan las cosas», declaró Freund, según Sport.