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¡KSI tiene un nuevo socio! El expropietario del QPR adquiere una participación del 40 % en el Dagenham and Redbridge tras la compra del club por parte del famoso youtuber
Fernandes vuelve al fútbol inglés
Según talkSPORT, Fernandes ha vuelto al fútbol inglés tras adquirir una importante participación del 40 % en los Daggers. El expresidente, que fue una figura clave en Loftus Road entre 2011 y 2023, aporta una gran experiencia al este de Londres. Durante su mandato, su anterior club vivió tanto ascensos como descensos, además de una multa de 17 millones de libras por incumplir las normas del Juego Limpio Financiero. Su llegada se considera un gran impulso para el equipo de sexta división, que busca entrar en una nueva era de crecimiento profesional y expansión comercial.
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Conectar con una estrella de YouTube
Esta adquisición convierte al veterano directivo del mundo del fútbol en la última figura de peso en incorporarse al consejo de administración, tras la llegada del popular youtuber el mes pasado, que acaparó los titulares. La estrella de las redes sociales adquirió una participación minoritaria de aproximadamente el 20 %. Ahora cuenta con un socio con gran experiencia que le ayudará a trazar el ambicioso futuro que el club tiene previsto. La combinación de conocimientos del sector con un enorme alcance global sugiere que el equipo se está preparando para un rápido ascenso en la pirámide del fútbol inglés, con el objetivo de replicar el éxito digital en el mundo real del deporte.
Grandes aspiraciones para el club
A pesar de que el club milita actualmente en las divisiones inferiores, la ambición de la directiva no es otra que llegar a la máxima categoría. El magnate de Internet no ha ocultado en absoluto su deseo de llevar al equipo a lo más alto. Al describir sus objetivos, afirmó: «Quiero que el estadio esté a rebosar, quiero que se mueva, quiero que cada visita sea todo un acontecimiento. Jugar a un videojuego y ser propietario de un club de fútbol es muy diferente, lo sé, pero con Race to Division One fue todo un viaje. Fue duro, pero al final lo conseguí. Con este club, quiero hacer lo impensable. Quiero llevar al Dagenham and Redbridge a la Premier League. Obviamente, llevará tiempo, pero diría que el objetivo realista es salir de esta liga y entrar en la National League».
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Una reforma integral en Victoria Road
Esta llegada de gran repercusión mediática es la pieza final de una reestructuración total de la dirección del club. El grupo estadounidense Happy Fan Group asumió recientemente el control y nombró presidente al ex capitán Anwar Uddin. Además, el exdelantero de la selección inglesa Andy Carroll ha adquirido una participación en el club y ha asumido el cargo de entrenador interino tras el despido de Lee Bradbury.