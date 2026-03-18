¡KSI causa sensación! El Dagenham despide a su entrenador y nombra al exjugador de la selección inglesa Andy Carroll como entrenador interino tras la inversión del youtuber en el club de fuera de la liga

El Dagenham, equipo de la National League South, ha despedido a Bradbury tras siete meses en el cargo, lo que supone la primera medida drástica desde la inversión de KSI a principios de este mes. El momento en que se ha tomado la decisión ha sorprendido a toda la división; los Daggers se encuentran actualmente a seis puntos de los puestos de play-off, y el despido se produjo menos de 24 horas después de una animada victoria por 3-2 a domicilio en Farnborough. A pesar de ese resultado, la nueva directiva parece decidida a llevar al club por un nuevo rumbo. Bradbury abandona el club en un momento en que este inicia una nueva etapa bajo la propiedad respaldada por celebridades.