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Gabriele Stragapede

Traducido por

Kolo Muani quiere volver a la Juventus: el entresijo con el PSG y el Tottenham

El delantero francés ha dejado claro que está dispuesto a volver a jugar en el Torino.

Dan una vuelta enorme y luego... vuelven. O al menos eso es lo que espera Randal KoloMuani, delantero francés propiedad del París Saint-Germain, pero cedido actualmente al Tottenham, donde no seguirá una vez que expire el acuerdo entre ambas partes.

El delantero ha dejado muy buenos recuerdos en Turín, en el bando bianconero, y le gustaría volver a sentir la emoción de vestir de nuevo la camiseta de laJuventus, ya que la Vecchia Signora lo volvería a acoger con mucho gusto si se dan las condiciones económicas adecuadas.

  • El testamento de Kolo Muani

    Por su parte, tal y como ha informado Fabrizio Romano en un vídeo de su canal de YouTube en italiano, Kolo Muani ha decidido no quedarse en el Tottenham y regresar a París, donde se prevé que emprenda posteriormente una nueva aventura profesional.

    El francés mantiene el deseo que tenía al final del último mercado de invierno: el jugador volvería con mucho gusto a laJuventus y ya se lo ha hecho saber al club bianconero.

    Su deseo de fichar por la Juventus es un factor a tener en cuenta de cara al futuro.

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  • QUÉ SE FILTRA

    Recordemos que el verano pasado la Juventus negoció durante mucho tiempo con el PSG para recuperar al delantero centro, pero al final no se llegó a un acuerdo. También en enero, los bianconeri lo intentaron con todas sus fuerzas y por todos los medios, pero el Tottenham —gracias a la férrea voluntad del entonces entrenador Thomas Frank— no dejó marchar a Kolo Muani.

    Ahora, sin embargo, conscientes de que los caminos de Kolo Muani y del Tottenham se separarán al final de la temporada, todo queda en manos de laJuventus: como afirma Romano, son los bianconeri quienes deben decidir qué hacer y qué tipo de delantero fichar en verano, dependiendo también del presupuesto del que dispongan, con o sin clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA.

    Kolo Muani ha dado su señal: todo depende de la Juventus.

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