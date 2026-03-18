Kolo Muani quiere volver a la Juventus: el entresijo con el PSG y el Tottenham

Dan una vuelta enorme y luego... vuelven. O al menos eso es lo que espera Randal KoloMuani, delantero francés propiedad del París Saint-Germain, pero cedido actualmente al Tottenham, donde no seguirá una vez que expire el acuerdo entre ambas partes.
El delantero ha dejado muy buenos recuerdos en Turín, en el bando bianconero, y le gustaría volver a sentir la emoción de vestir de nuevo la camiseta de laJuventus, ya que la Vecchia Signora lo volvería a acoger con mucho gusto si se dan las condiciones económicas adecuadas.