Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
cm grafica kolo muani juventus hi 2 1Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Kolo Muani ha dado prioridad a la Juventus. No entra en los planes del PSG y tiene ofertas muy interesantes del extranjero

Juventus
R. Kolo Muani
Paris Saint-Germain
Tottenham
Fichajes

El nombre del delantero centro, actualmente cedido al Tottenham, vuelve a ser protagonista en la Juventus

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski y... Randal Kolo Muani. El próximo mercado de fichajes de verano se presenta trepidante para la Juventus, sobre todo en lo que respecta a la línea de ataque. De los tres jugadores que figuran actualmente en la plantilla, ninguno tiene oficialmente asegurada su permanencia en Turín y, de hecho, es muy alta la posibilidad de que no uno, sino dos delanteros de primer nivel puedan llegar a la Continassa durante el verano.


La directiva bianconera, obviamente, ya se está moviendo en varios frentes y, a la espera de las decisiones de los jugadores cuyo contrato expira (Vlahovic y Lewandowski), se ha reabierto oficialmente el expediente relacionado con el delantero francés, cedido actualmente al Tottenham por el PSG, y que en Turín se considera un gran arrepentimiento del mercado. Y según lo informado hoy por Fabrizio Romano, la voluntad del jugador es esperar la propuesta de Comolli y Chiellini.


  • LA JUVE LO INTENTA

    Tras ficharlo para el Torino durante el mercado de invierno de 2024/2025, intentar retenerlo en el Torino en el verano de 2025/2026 —aunque finalmente se decantaran por Lois Openda— y volver a intentar ficharlo durante el último mercado de invierno de 2026, la Juventus ha vuelto a llamar estos días a la puerta del delantero francés nacido en 1998, encontrándola entreabierta y sin cerrojo.

    • Anuncios

  • SE ACABÓ LO DEL PSG

    Kolo Muani volverá a ser propiedad del París Saint-Germain al final de la temporada tras una campaña que hay que considerar negativa con la camiseta del Tottenham, que en enero frenó su marcha hacia Turín. Sin embargo, el club parisino ya no considera al exjugador del Eintracht parte de su proyecto y el propio delantero tampoco tiene ninguna intención de volver a vestir la camiseta de los parisinos. La salida está, por tanto, garantizada, pero ¿en qué condiciones? En verano, Al-Khelaifi pedía 70 millones por el jugador y la cifra, inevitablemente, bajará en verano con una cesión con obligación de compra en las mismas condiciones que Openda, que hoy podría ser la cotización más cercana a lo que la Juventus podría ofrecer.

  • PRIORIDAD PARA LA JUVENTUS

    Kolo Muani se había adaptado muy bien en Turín y, ya en enero, cuando presionó para volver, era consciente del ambiente que se iba a encontrar. Hoy, según informa Fabrizio Romano, el francés está dando prioridad absoluta a los bianconeri, y parte de la plantilla ya se ha puesto en contacto con él para intentar convencerlo.

  • TIENE OFERTAS MUY ALTAS SOBRE LA MESA

    El problema, a diferencia del verano pasado, podría ser de carácter económico, no tanto entre clubes, sino precisamente por parte del jugador, quien ya tiene sobre la mesa varias ofertas económicas del extranjero mucho más elevadas de lo que la Juventus podría ofrecer (superiores, por tanto, a los 6 o 7 millones de euros del tope salarial ya garantizados a Yildiz y propuestos a Vlahovic). Dependerá de Kolo Muani decidir si acepta una liga quizá menos importante que la italiana para ir tras el dinero o si da rienda suelta a ese deseo que mantuvo vivo el pasado enero de cara a la próxima temporada.