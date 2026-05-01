Kobbie Mainoo revela que, de ser aficionado, llevaría en su camiseta los nombres de dos compañeros de equipo -antes admiró a Wayne Rooney- y planea un tatuaje inspirado en el Manchester United

En una entrevista con GQsobre sus primeras influencias y la admiración que siente por sus compañeros, Mainoo recordó a los jugadores que marcaron su infancia y a quienes respeta hoy. Al preguntarle por el primer nombre que llevó en una camiseta de réplica, respondió: «[Wayne] Rooney. De niño, él era el referente del United. Era el número uno, así que en aquella época no creo que nadie llevara otro nombre en la camiseta».

Si tuviera que elegir hoy, dijo, se decantaría por Bruno Fernandes o Amad Diallo: «Me fascinaba ese tipo de extremo habilidoso. Y Bruno es increíble; lo que ha hecho por el club y lo que sigue logrando esta temporada es impresionante».