La internacional jamaicana de 29 años ha brillado esta temporada: acabó como máxima goleadora de la liga por tercer año consecutivo y llevó al City hacia el título. Su gran nivel le valió el premio a Mejor Jugadora del Año de la Asociación de Periodistas Deportivos, entregado en mayo. Pero las negociaciones para renovar su contrato han fracasado, por lo que podría fichar por el Chelsea este verano, cuando termine su vinculación con el City.







