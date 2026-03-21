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Khadija Shaw, calificada como «la mejor del mundo con diferencia» por el entrenador del Tottenham después de que la delantera del Manchester City batiera todos los récords de la WSL con un rápido hat-trick
La genialidad de Shaw derrota al Tottenham
Shaw estuvo en un estado de forma excepcional en la goleada del City por 5-2 al Spurs el sábado. La delantera logró el hat-trick más rápido de la historia de la WSL, al marcar tres goles en 13 minutos. El contrato de la internacional jamaicana expira al final de la temporada y los aficionados no paraban de corear «renovadla» mientras ella arrollaba al Spurs.
Sin embargo, la entrenadora Andree Jeglertz no dio más detalles sobre su futuro y declaró a los periodistas: «Es una jugadora muy importante. Esperemos que [renueve], pero ya veremos. Hablamos de los goles, pero también se puede ver cómo defiende, cómo presiona y cómo asiste a otras jugadoras.
«Eso dice mucho de ella, de cómo ha evolucionado desde el inicio de la temporada y de lo que quiere aportar al equipo. No se trata solo de marcar goles».
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El delantero del City está registrando unas estadísticas increíbles
Shaw ha estado en un estado de forma realmente increíble a lo largo de toda la temporada, con 18 goles en 18 partidos de la WSL esta temporada, y además ha logrado tres hat-tricks consecutivos contra el Tottenham.
El entrenador de los Spurs, Martin Ho, quedó impresionado por lo buena que estuvo Shaw, y se deshizo en elogios hacia sus cualidades tras el pitido final.
Cuando se le preguntó si Shaw infundía miedo en el corazón de sus defensas, respondió: «No diría que es miedo, pero sin duda es duda. Es, con diferencia, la mejor delantera del mundo.
«Marca con los pies, con la cabeza, tiene buen juego de conexión y buenos movimientos.
Hubo momentos en la primera parte en los que podríamos haber estado más cerca o haber cortado los centros, y cuando no lo haces, te castigan».
El asombro de Coffey
Sam Coffey, compañera de equipo de Shaw en el City, quedó impresionada por su impacto y elogió sus cualidades como compañera.
«Creo que lo que ves es lo que hay. Es tan electrizante, tan buena y tan dominante», añadió Coffey.
«Me encantó su trabajo defensivo [contra el Tottenham]. Cuando presiona, creo que es una de las delanteras centro más buenas del mundo en la presión.
Ha sido un auténtico placer jugar con ella. Obviamente, la he respetado durante años, pero ahora conocerla y ser su compañera de equipo es un privilegio. Antes dije que me sentía como si estuviera jugando al Fifa. ¿Se pueden marcar tres goles así en 20 minutos?».
Y la propia Shaw concluyó: «Debo decir que ha sido una buena tarde. Especialmente después del [empate a 0-0 con el Aston Villa] de la semana pasada. Tengo a mi alrededor a jugadoras increíbles y solo intento dar lo mejor de mí misma en la parte delantera del campo».
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¿Y ahora qué?
El City se enfrentará al Manchester United en un gran derbi el próximo fin de semana. Actualmente lideran la clasificación de la WSL, con ocho puntos de ventaja sobre el United, segundo clasificado; se trata de un partido decisivo en la parte alta de la tabla, y Shaw está en un estado de forma impecable.
Lauren Hemp dijo: «Es fantástico tenerla en el equipo. Aprovecha muchísimas ocasiones.
Nos da confianza, sobre todo a las extremo. Es genial tener jugadoras capaces de marcar el hat-trick más rápido de la historia de la WSL».
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